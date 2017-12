Nachdem der Uber-Europa Chef zu strenge Regeln in Deutschland monierte, verspricht die Politik Besserung. CDU, FDP und Grüne wollen nun einen "zeitgemäßen Rechtsrahmen" für Fahrdienst-Vermittler schaffen.

Politiker von CDU, FDP und Grünen haben sich für Schaffung eines eigenen Ordnungsrahmens für Fahrdienst-Vermittler wie Uber ausgesprochen. "Eine neue Koalition sollte sich unbedingt zu einer Modernisierung des Personenbeförderungsrechts verabreden", sagte der CDU-Verkehrsexperte Thomas Jarzombek dem Handelsblatt. "Vorgaben wie die Rückkehrpflicht für Mietwagen taugen heute nur noch als Abwehrmaßnahme für vermeintlich unbeliebte Wettbewerber."

Jarzombek spielt damit auf Kritik von Uber-Europa-Chef Pierre-Dimitri Gore-Coty an. Im Interview mit dem Handelsblatt hatte der Manager, der für das Geschäft von Uber in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika verantwortlich ist, moniert, dass Deutschland noch viele Gesetze und Vorschriften habe, "die aus den 60er-Jahren und teilweise sogar noch aus den 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts stammen". Da gebe es schon "Spielraum für Neuerungen, die den heutigen technischen Gegebenheiten Rechnung tragen".

Konkret kritisierte Gore-Coty etwa die in Deutschland geltende Pflicht, für jeden Chauffeurs-Dienst nach der Fahrt zum Betriebssitz zurückzukehren. Er bemängelte zudem, dass hierzulande Sammelfahrten verboten seien, obwohl sie die Straßen "enorm entlasten" würden.

Jarzombek sagte dazu: Gerade Carpooling, also das Bündeln von Verkehren in Kleinbussen per App, sei "ein wichtiges Ziel für eine moderne Verkehrspolitik. Damit können viele unwirtschaftliche Buslinien ersetzt werden, bei gleichzeitig viel ...

