Ab Dezember2017 zeigt das Zentrum Paul Klee in einer neuen Sammlungsausstellung erstmals umfassend, welche Folgen der erste Weltkrieg für Paul Klee und sein Schaffen hatte. Im Fokus stehen seine künstlerische Entwicklung und sein Leben als Soldatin den Jahren von 1914 bis 1918.Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass Klee ein weltabgewandter Künstler gewesen sei,der sich vor der Realität in eine mystische Traumwelt geflüchtet habe. Klee stellte sich zuweilen auch selbst gern als solch verträumten Künstler dar. Gerade hier setzt die neue Ausstellung im Zentrum Paul Klee an. Sie zeigt,wie Klee auch politische und historische Geschehnisse in seiner Kunst und seinen Tagebüchern thematisiert, mit knappen Ressourcen während des Krieges experimentiert und neue künstlerische Wege beschreitet.

Die Vorkriegsjahre

In den Vorkriegsjahren herrscht grosse Aufbruchsstimmung in Europa. Paul Klee etabliert sich sukzessive als Mitglied der Künstlergruppe Der Blaue Reiter in der Münchner Avantgarde und entdeckt in Paris den Kubismus für sich. Es folgt im Frühjahr 1914 seine Tunesienreise, die ihm entscheidende Impulse ...

