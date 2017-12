NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Easyjet von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 1330 auf 1550 Pence angehoben. Die Preissaussichten für 2018 seien inzwischen deutlich besser geworden, schrieb Analyst Christopher Combe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem zahlten sich die von Air Berlin erworbenen Verkehrsrechte ab 2019 aus./ag/zb

Datum der Analyse: 06.12.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN GB00B7KR2P84

AXC0025 2017-12-06/06:58