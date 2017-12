Santhera Pharmaceuticals Holding AG / Santhera Pharmaceuticals, Summit Therapeutics, Catabasis Pharmaceuticals und Duchenne UK veranstalten einen Duchenne-Muskeldystrophie Awareness Day . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Liestal, Schweiz, Oxford, Grossbritannien, Cambridge, USA, 6. Dezember 2017: Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN), Summit Therapeutics (NASDAQ: SMMT; AIM: SUMM), Catabasis Pharmaceuticals (NASDAQ: CATB) und Duchenne UK freuen sich, ihre Zusammenarbeit bei der heutigen Durchführung des Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) Tages in London bekannt zu geben. An der halbtägigen Veranstaltung werden Meinungsbildner, darunter praktizierende Ärzte, Branchenfachleute und Vertreter der Patientengruppe Duchenne UK, präsentieren. Professor Dame Kay DaviesFRS der Universität Oxford, Dr. Rosaline QuinlivanMD vom National Hospital for Neurology and Neurosurgery und Professor Thomas Voit MD vom Great Ormond Street Hospital und University College London, werden Vorträge zur Biologie und Ätiologie der Erkrankung sowie zu aktuellen Behandlungsmöglichkeiten halten. Die als Sponsoren auftretenden Unternehmen werden ausserdem ihre jeweiligen Entwicklungsprogramme zu neuen therapeutischen Möglichkeiten in DMD sowie Perspektiven für Patienten vorstellen. Emily Crossley, Co-Founder und Chief Executive Officer von Duchenne UK, und Vorsitzende der Veranstaltung, kommentierte: "Wir sind sehr erfreut, an diesem umfassenden DMD Aktionstag teilzunehmen. Duchenne UK ist fest entschlossen, weltweit mit Unternehmen zusammenzuarbeiten um die Entwicklung von Medikamenten finanziell zu unterstützen und zu beschleunigen. Wir freuen uns mit innovativen Unternehmen wie Summit, Santhera und Catabasis zusammenzuarbeiten und teilen die Ambition, Duchenne zu heilen. Diese Veranstaltung wird dazu beitragen, dringend notwendiges Bewusstsein für diese Krankheit zu erhöhen und die wachsende Pipeline von potenziell lebensverändernden Behandlungen aufzuzeigen." Eine Audio-Live-Übertragung der Veranstaltung wird ab 10 Uhr GMT über folgenden Link https://edge.media-server.com/m6/p/nacwa6fn (https://edge.media-server.com/m6/p/nacwa6fn) stattfinden. Eine Wiedergabe wird am Folgetag auf den Webseiten der unterstützenden Unternehmen zur Verfügung stehen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

DMDevent@consilium-comms.com (mailto:DMDevent@consilium-comms.com)

+44 (0)20 3709 5700

- ENDE - Über Duchenne-Muskeldystrophie

Duchenne-Muskeldystrophie ist die häufigste, bereits in der Kindheit diagnostizierte, Erbkrankheit mit tödlichem Verlauf. Kinder mit DMD können das Protein Dystrophin nicht produzieren welches für den Erhalt der Kraft und Funktion der Muskeln nötig ist. Muskelschwäche beginnt in der frühen Kindheit und führt dazu, dass viele Patienten bereits im Alter um 12 Jahre auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Mit zunehmender Verschlechterung führt DMD zu Lähmung und frühem Tod, oft in den zwanziger Jahren. Die Krankheit betrifft fast ausschliesslich Knaben; es gibt weder ausreichende Behandlung noch Heilung und DMD ist als seltene Krankheit klassifiziert. In Grossbritannien sind etwa 2'500 und weltweit ca. 300'000 Knaben und Männer betroffen. Über Catabasis

Catabasis Pharmaceuticals Mission ist, Patienten und deren Familien Hoffnung und lebensverändernde Therapien zu bringen. Unsere SMART (Safely Metabolized And Rationally Targeted) Linker-Plattform erlaubt uns, Wirkstoffmoleküle zu entwickeln, die gleichzeitig mehrere Ansatzpunkte zur Behandlung einer Krankheit adressieren. Wir wenden unsere SMART LinkerSM Plattform an, um eine interne Pipeline an Produktekandidaten für seltene Krankheiten aufzubauen und planen Partnerschaften einzugehen, um zusätzliche Produktekandidaten zu entwickeln. Für weitere Informationen betreffend der Technologie-Plattform und der Pipeline von Produktekandidaten des Unternehmens besuchen Sie bitte www.catabasis.com (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.catabasis.com&esheet=51719178&newsitemid=20171121005086&lan=en-US&anchor=www.catabasis.com&index=2&md5=3445d48300795e07487f6b48577814c2). Über Duchenne UK

Duchenne UK ist eine ambitionierte und fokussierte Stiftung mit einer klaren Vision: Behandlungen und Heilung der Duchenne-Muskeldystrophie zu finanzieren und zu beschleunigen. Die Stiftung wurde mit dem Zusammenschluss von Joining Jack und Duchenne Children's Trust, den beiden grössten Forschungsförderern der letzten drei Jahre in Grossbritannien, gegründet. Ihre Präsidentin ist HRH The Duchess of Cornwall, und die Stiftung steht unter der Schirmherrschaft von Fernsehveranstalter Krishnan Guru-Murthy und Mary Nightingale und den Sportstars Owen Farrell, Kris Radlinski und Andy Farrell. Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals ist ein auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente zur Behandlung seltener neuromuskulärer und mitochondrialer Krankheiten fokussiertes Schweizer Spezialitätenpharmaunternehmen. Das erste Produkt von Santhera, Raxone (Idebenon), ist in der Europäischen Union, Norwegen, Island, Liechtenstein und Israel zur Behandlung von Leber hereditärer Optikusneuropathie (LHON) zugelassen. Für Duchenne-Muskeldystrophie hat Santhera in der Europäischen Union und der Schweiz einen Antrag auf Marktzulassung für Patienten mit abnehmender Atmungsfunktion und ohne Glukokortikoid-Begleittherapie gestellt. In Zusammenarbeit mit dem US National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) entwickelt Santhera Raxone in einer dritten Indikation, primär progredienter Multipler Sklerose (PPMS), sowie eine weitere Substanz, Omigapil, für Patienten mit kongenitaler Muskeldystrophie (CMD). Für alle diese Krankheiten besteht ein sehr hoher medizinischer Bedarf. Weitere Informationen zu Santhera sind verfügbar unter www.santhera.com (http://www.santhera.com). Über Summit Therapeutics

Summit ist ein auf Erforschung, Entwicklung und Vermarktung neuartiger Arzneimittel ausgerichtetes biopharmazeutisches Unternehmen mit Fokus auf Indikationen für die es keine oder nur unzureichende Therapien gibt. Summit führt klinische Programme im Bereich Erbkrankheiten, Duchenne-Muskeldystrophie und der Infektionskrankheit Clostridium difficile durch. Weitere Informationen finden Sie unter www.summitplc.com (http://www.summitplc.com) oder auf Twitter (@summitplc). Kontakt Informationen: Santhera Pharmaceuticals

Sue Schneidhorst, Head Group Communications

Europa: +41 61 906 89 26

USA: +1 646 586 2113 Summit Therapeutics

Richard Pye, Senior Director, Corporate Affairs & Communications

+44 (0)1235 443 951 Catabasis Pharmaceuticals, Inc.

Andrea Matthews, Vice President, Corporate Affairs

+1 617 349 1971

amatthews@catabasis.com (mailto:amatthews@catabasis.com) Consilium Strategic Communications

Amber Fennell, Jessica Hodgson, Sukaina Virji

+44 (0)20 3709 5700

DMDevent@consilium-comms.com (mailto:DMDevent@consilium-comms.com) Mitteilung DMD Day (http://hugin.info/137261/R/2154226/827576.pdf)



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Santhera Pharmaceuticals Holding AG via Globenewswire