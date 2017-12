Essen (ots) - Die frühere nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft wird Aufsichtsratsmitglied des Steinkohlenkonzerns RAG. Das berichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Mittwochausgabe) unter Berufung auf Konzernkreise.



Die frühere Ministerpräsidentin folgt in dem RAG-Kontrollgremium auf SPD-Landtagsfraktionschef Norbert Römer, der sein Mandat niedergelegt hat.



Krafts Amtszeit im Aufsichtsrat laufe zunächst bis zum Frühjahr 2019, was der Laufzeit des Vertrags von Römer entspricht. Danach wird eine Wiederwahl erwartet. Nach der verlorenen Landtagswahl hatte sich die SPD-Politikerin zunächst weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.



OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55903 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55903.rss2



Pressekontakt: Westdeutsche Allgemeine Zeitung Zentralredaktion Telefon: 0201 - 804 6519 zentralredaktion@waz.de