Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STEUERN - Als Reaktion auf die von US-Präsident Donald Trump initiierte Senkung der Unternehmensteuern fordert nun auch die deutsche Wirtschaft Steuererleichterungen. Politiker von Union und SPD wollen die Lage zuerst in Ruhe analysieren - und eine Unternehmensteuerreform in enger Abstimmung mit Frankreich entwickeln. (Handelsblatt S. 8)

STEUERN - Der Wirtschaftsflügel der Union verlangt von einer nächsten Bundesregierung Entlastungen für den Mittelstand als schnelle Sofortmaßnahme. "Die Stimmung in Deutschland ist am Boden. Das haben die Wahlergebnisse gezeigt. Der Berliner Floskel 'Wir haben verstanden' müssen auch endlich Taten folgen", sagte der CDU-Europaabgeordnete Hermann Winkler. Als ersten Schritt verlangte Winkler "die Abschaffung der Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge, das ist ein Bürokratiemonster". Vor allem für kleine und mittelständige Unternehmen bedeute die derzeitige Regelung einen enormen Verwaltungsmehraufwand und Liquiditätsverlust. "Zusätzlich hilft dies auch der eher klein- und mittelständig geprägten Wirtschaft insbesondere in Ostdeutschland." ( RedaktionsNetzwerk Deutschland)

REGIERUNG - Die designierte SPD-Vizechefin Natascha Kohnen hat sich für eine von der SPD tolerierte Minderheitsregierung ausgesprochen. "Seit 70 Jahren machen wir Regierungsbildung nach Schema F. Aber ich finde, wir müssen als Land insgesamt mutiger werden", sagte Kohnen der Rheinischen Post. Dafür sei es die richtige Zeit. "Ich habe nichts gegen Experimente", betonte Kohnen. "Es wäre ja auch aus der Oppositionsrolle heraus möglich, mit einer Minderheitsregierung verschiedene politische Projekte zu vereinbaren und im eigenen Sinne durchzusetzen", fügte die bayerische SPD-Landesvorsitzende hinzu. (Rheinische Post)

RENTE - In den Leitlinien der SPD für Sondierungen mit der Union findet sich auch die Forderung nach einer Solidarrente oberhalb der Grundsicherung für Menschen, die ihr Leben lang Beiträge gezahlt haben. Unterstützung erfährt die SPD von der OECD, die in einer Studie die vergleichsweise schlechte Alterssicherung von Geringverdienern in Deutschland beklagt. (Handelsblatt S. 11)

UNIONSKRITIK - Der CDU-Wirtschaftsrat hat die Partei- und Regierungsführung der Union unter Angela Merkel und Horst Seehofer scharf kritisiert und warnt vor einem Konturenverlust von CSU und CDU in möglichen Koalitionsverhandlungen mit der SPD. Verbandsgeneralsekretär Wolfgang Steiger sagte der Rheinischen Post: "Die Union muss ihre inhaltlichen Positionen glattziehen. Sie hat in den vergangenen Jahren weniger auf Inhalte als auf strategische und machtpolitische Überlegungen gesetzt. Mit einem Kurs in die Beliebigkeit und ohne klare Konturen wird die Union auch langfristig nicht erfolgreich sein." Das sei eindeutig zu wenig für eine Volkspartei wie die Union. (Rheinische Post)

ZOLLGRENZEN - Ein neuer Bericht des Europäischen Rechnungshof legt nahe, dass das Problem mit Zollbetrug, falsch deklarierten Waren, gefälschten Papieren und ausgefeilten, betrügerischen Geschäftsmodellen gigantische Ausmaße haben könnte - nur, dass das bisher noch keiner bemerkte. "Schwerwiegende Mängel und Schlupflöcher deuten darauf hin, dass die EU-Zollkontrollen nicht wirksam angewendet werden", schlägt der Rechnungshof Alarm und fordert die EU-Kommission dringend zum Handeln auf. (Welt S. 10)

STABIPAKT - Schon im Vorfeld lösen die Pläne der EU-Kommission zur Reform der Eurozone und einer Vertiefung der Euro-Währungsunion Kritik aus dem Europaparlament aus. Der Chef der christdemokratischen EVP-Fraktion, Manfred Weber (CSU), warnte in einem Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung, die Maastricht-Regeln dürften nicht vernachlässigt und die Euro-Zone nicht zu einer Schuldenunion werden. Weber sagte: "Ein Aufweichen des Stabilitätspakts oder eine Schuldenunion wird es mit uns jedenfalls nicht geben." Der EVP-Vorsitzende betonte: "Es kann keine Solidarität ohne Eigenverantwortung der Eurostaaten geben." (Neue Osnabrücker Zeitung)

FAHRDIENSTE - Politiker von CDU, FDP und Grünen haben sich für Schaffung eines eigenen Ordnungsrahmens für Fahrdienst-Vermittler wie Uber ausgesprochen. "Eine neue Koalition sollte sich unbedingt zu einer Modernisierung des Personenbeförderungsrechts verabreden", sagte der CDU-Verkehrsexperte Thomas Jarzombek dem Handelsblatt. "Vorgaben wie die Rückkehrpflicht für Mietwagen taugen heute nur noch als Abwehrmaßnahme für vermeintlich unbeliebte Wettbewerber." Jarzombek spielt damit auf Kritik von Uber-Europa Chef Pierre-Dimitri Gore-Coty an. Im Interview mit dem Handelsblatt hatte der Manager, der für das Geschäft von Uber in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika verantwortlich ist, die in Deutschland geltende Pflicht kritisiert, für jeden Chauffeurs-Dienst nach der Fahrt zum Betriebssitz zurückzukehren. (HB)

December 06, 2017

