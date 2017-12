The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US832696AR95 SMUCKER -J.M.- 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US961214DS91 WESTPAC BKG 17/23 BD01 BON USD N

CA XFRA USC94143AM30 VALEANT PHARM.INTL 17/25 BD01 BON USD N

CA XFRA USU20030AF65 COMCAST 2047 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU20030AG49 COMCAST 2049 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU20030AH22 COMCAST 2052 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU21180AF87 CONTI. RES.(OKLA.) 17/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US961214DT74 WESTPAC BKG 17/23 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1704870440 MB FUND. LUX 17/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1713474671 CELANESE US 17/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1725553066 CGNPC INT. 17/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1731596257 BE SEMICON.INDS 17/24 CV BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1731882186 ROADSTER FIN. 17/29 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1732478265 ROADSTER FIN. 17/32 BD02 BON EUR N

CA A49 XFRA CA0492371004 ATLAS CLOUD ENTERPR.INC. EQ00 EQU EUR N

CA L6U3 XFRA US70686R5000 PENDRELL CORP. DL-,01 EQ01 EQU EUR N