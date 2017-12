The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS0418995907 RELX (INVEST.) 09/17 BD02 BON GBP N

CA XFRA XS0855853718 SHUI ON DEV.HD 12/UND.FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1076700175 KWG PROP.HLD 14/19 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1150565734 AFR. DEV. BK 14/17 MTN BD02 BON ZAR N

CA FGMP XFRA LU0144136180 DWS VOLA STRATEGY INH. FD00 EQU EUR N