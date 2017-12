The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA K11C XFRA BE6246364499 KBC BANK 12/17 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A18VK27 MULTI FAM.BEACHF. 15/17 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DXA0S91 DEX.KOMM.DEU.OP.1531VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1G1U4 DZ BANK IS.2607VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J7R4 DZ BANK IS.A414 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J7S2 DZ BANK IS.A415 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HBE1PH5 COBA HPF E82424 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0007 LB.HESS.THR.CARRARA09G/13 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0QZQ2 LBBW IHS FLOATER 12/17 BD00 BON EUR N

CA CEXF XFRA USP2253TJD20 CEMEX S.A.B. 13/19 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA XS0863496633 GULF INTL BK 12/17 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1002800602 NESTLE HLDGS 13/17 MTN BD00 BON GBP N

CA HLQM XFRA XS1002933668 LB.HESS.-THR. 13/17 BD00 BON EUR N

CA SA5A XFRA DE0001785632 SACHSEN-ANH.LS97/17A47 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1AX5 LB.HESS.-THR.IS.15/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2AEU1 UC-HVB PF1656 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SHFM279 SCHLW-H.SCHATZ.12/17 A1 BD01 BON EUR N

CA XFRA NZKBNDT006C2 KOMMUNALBK 2017 MTN BD01 BON NZD N

CA XFRA US949746NX52 WELLS FARGO 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA CA438121AA30 HONDA CAN.FIN. 2017 BD02 BON CAD N

CA XFRA CA633067ZS58 NATL BK OF CDA 2017 BD02 BON CAD N

CA XFRA FR0012354132 RENAULT 14-17 MTN BD02 BON CNY N

CA 2AHB XFRA US02665WAQ42 AMER.HONDA F. 2017 BD02 BON USD N

CA XFRA US151020AT12 CELGENE 15/18 BD02 BON USD N