The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.12.2017

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0249183 TOYOTA FIN.AUSTR.2020 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0373476214 JUL.BAER GRP 17-24 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0391911770 VALIANT BANK 17-27 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A19S4T0 ALLIANZ FIN. II 17/20 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB48Z4 BAY.LDSBK. TILG-ANL 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5H02 LB.HESS.THR.CA.TIL.12A/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH6KX0 HSH NORDBANK FZ 11 17/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1M0M9 LBBW STUFENZINS 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1M0N7 LBBW STUFENZINS 17/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1M0P2 LBBW STUFENZINS 17/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1M0Q0 LBBW STUFENZINS 17/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1M0R8 LBBW STUFENZINS 17/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1M0S6 LBBW STUFENZINS 17/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000WBP0A38 WUESTENROT BAUSPK.PF.4 BD01 BON EUR N

CA XFRA US03835VAA44 APTIV 15/20 BD01 BON USD N

CA XFRA US03835VAD82 APTIV 15/26 BD01 BON USD N

CA XFRA US03835VAF31 APTIV 16/46 BD01 BON USD N

CA XFRA US37185LAK89 GENESIS EN./FIN. 2026 BD01 BON USD N

CA XFRA US455780CC89 INDONESIA 17/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US455780CD62 INDONESIA 17/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US455780CE46 INDONESIA 17/48 BD01 BON USD N

CA XFRA US808513AT29 CHARLES SCHWAB 17/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US808513AU91 CHARLES SCHWAB 17/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US832696AQ13 SMUCKER -J.M.- 17/19 BD01 BON USD N