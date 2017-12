FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PIK XFRA ZAE000005443 PICK'N PAY STORES RC-0125 0.021 EUR

02M XFRA US61945C1036 MOSAIC CO. DL-,01 0.021 EUR

OD6V XFRA DE0009765289 WARBURG-ORDO-RENTENFDS 0.550 EUR

M3AH XFRA DE0005321053 MONEGA EUROLAND 0.032 EUR

M3AB XFRA DE0005321020 MONEGA INNOVATION 0.036 EUR

U2IQ XFRA DE0005317127 SARASIN-FAIRINVEST-UN.-I 0.800 EUR

1TW XFRA BMG9019D1048 TRAVELPORT WORLDW.DL-0025 0.063 EUR

VHY XFRA US9282981086 VISHAY INTERTECH. DL-,10 0.057 EUR

SWN XFRA US8447411088 SOUTHW. AIRL. CO. DL 1 0.105 EUR

QYM XFRA US8336351056 SOC. QUIMICA MIN.ADR B 1 0.361 EUR

PXR XFRA US74005P1049 PRAXAIR INC. DL-,01 0.664 EUR

PE1 XFRA US7034811015 PATTERS.-UTI DL-,01 0.017 EUR

M3P XFRA US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TR. 0.202 EUR

HAL XFRA US4062161017 HALLIBURTON CO. DL 2,50 0.152 EUR

BF5B XFRA US1156372096 BROWN-FORMAN CORP B DL-15 0.166 EUR

BUY XFRA US0865161014 BEST BUY CO. DL-,10 0.287 EUR

SGP1 XFRA SG1P66918738 SINGAPORE PRESS SD -,20 0.056 EUR

UU4 XFRA LV0000100501 OLAINFARM 0.220 EUR

SSW XFRA KYG7814S1021 SA SA INTL HLDGS HD-,10 0.004 EUR

W7L XFRA FR0010340141 AEROP.DE PARIS SA INH.EO3 0.700 EUR

CSF XFRA FR0000121329 THALES S.A. EO 3 0.450 EUR

3FO XFRA CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP. 0.194 EUR

5TJ XFRA CA2052491057 COMPUTER MODELLING GROUP 0.067 EUR

CJA XFRA CA01626P4033 ALIMENTATION COUCHE-T. B 0.060 EUR

BX7 XFRA BE0003810273 PROXIMUS S.A. 0.500 EUR

UI2D XFRA DE000A0MQR01 SARASIN-FAIRINVEST-UN.-A 0.750 EUR

6CF XFRA AU000000CKF7 COLLINS FOODS LTD 0.052 EUR

1CV XFRA SG2E68980290 CIVMEC LTD 0.004 EUR

OXNA XFRA DE000A1W2BV7 AIRC BEST OF US-FOND.EURH 0.210 EUR

OXNC XFRA DE000A1W2BT1 AIRC BEST OF US-FONDS USD 0.169 EUR

OD6X XFRA DE000A0HGL63 AFA GL.WERTE STABILIS.-F. 0.100 EUR

OD6D XFRA DE000A1JUVL8 STEYLER FAIR U.NACH.AKT.R 1.840 EUR