FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.12.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

HLG XFRA CH0006539198 HIGHLIGHT CMNCTS INH.SF 1

L6U2 XFRA US70686R3021 PENDRELL CORP. DL-,01