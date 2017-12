Zwar gibt es auch Gasanalytik-Anwendungen, in denen eine Messgaspumpe nicht notwendig ist - nämlich, wenn im Prozess ein ausreichend großer Überdruck herrscht und sich der Analysator sehr prozessnah aufbauen lässt. In allen anderen Fällen ist eine Messgaspumpe als Teil des Analysensystems Bedingung für eine akkurate Messung, insbesondere wenn kurze Ansprechzeiten gefordert sind. Beim Thema Überdruck klingt das trivial: ohne Überdruck kein Gasfluss zum Analysator. Der kommt in der Regel schon mit einer Zuführung von rund 60 l/h Messgas aus.

Bei vielen Überdruck-Anwendungen ist dennoch eine Pumpe nötig, die das Messgas in ausreichend kurzer Zeit vom Gasentnahmeort zum Analysenschrank fördert. Leitungslängen von über 50 m sind hier keine Seltenheit. Das zu analysierende Gas erreicht den Analysator also unter Umständen mit großer Verzögerung, wenn es nicht via Pumpe in ausreichendem Volumenstrom dorthin gefördert wird.

Minimale Ansprechzeiten

Messgaspumpen mit Durchflussmengen von 400 Nl/h sorgen in zahlreichen Anwendungen mit nicht ausreichendem Prozessdruck dafür, dass die Ansprechzeit gering und damit der Prozess gut zu regeln bleibt. Der Prozessgasanalysen-Spezialist Bühler Technologies bietet zudem auch eine Reihe kleinerer, besonders kosteneffizienter Pumpen - mit 280 Nl/h Durchfluss - sowie größere mit Förderleistungen von 700 und 800 Nl/h an. Ein Modell eignet sich sogar für die Förderung von zweimal 800 Nl/h für Applikationen mit zwei getrennten Gaswegen oder solchen mit Bedarf an besonders hohem Fördervolumen von etwa 1.500 Nl/h. Durch die hohen Flussraten lassen sich auch bei großen Leitungslängen geringe Ansprechzeiten realisieren, wie sie etwa für sicherheitsrelevante Prozessmessungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...