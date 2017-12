Von Wallace Witkowski

SAN FRANCISCO (Dow Jones)--Der US-Industriekonzern General Electric setzt in Europa offenbar den Rotstift an. Wie die französische Tageszeitung Les Echos berichtet, will GE in dem im Jahr 2015 von Alstom übernommenen Energiegeschäft 4.500 Stellen streichen. GE soll diese Pläne kürzlich den Gewerkschaften präsentiert haben. Von den Stellenstreichungen betroffen wären Deutschland, die Schweiz und Großbritannien. Alstoms Heimat Frankreich soll dem Bericht zufolge hingegen von den Kürzungsplänen verschont bleiben.

Angesichts der Herausforderungen im Energiesektor und dem deutlichen Rückgang der Auftragseingänge überprüfe GE Power gegenwärtig seine Aktivitäten, zitiert die Zeitung aus einer Stellungnahme von GE. Man habe den Arbeitnehmervertretern die Ergebnisse dieser Prüfung übermittelt, wolle gegenwärtig aber keine Details an die Öffentlichkeit weitergeben.

Der neue Chef des US-Mischkonzerns, John Flannery, hatte im Oktober sein Missfallen über die Entwicklung des Energiegeschäfts zum Ausdruck gebracht.

December 06, 2017

