Lieber Leser,

der Silberpreis hat den Goldpreis in diesem Jahr underperformt. Historisch betrachtet ist das in der Regel dann der Fall, wenn der Goldpreis zur Schwäche tendiert und sich diese Schwäche im Silberpreis stärker niederschlägt. Auch aktuell können wir beobachten, wie der Silberpreis innerhalb der letzten Handelstage deutlich nach unten eingebrochen ist. Die Aktie von First Majestic Silver befindet sich seit Juli des vergangenen Jahres in einem starken Korrekturtrend und mit ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...