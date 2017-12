Wie weit geht der Steigflug der deutschen Airline? Die Deutsche Lufthansa war im bisherigen Börsenjahr 2017 ein richtiger Überflieger, der auch den Lesern des Tagesdienstes mit einem Kursplus von aktuell rund 110 % viel Freude bereitet hat. Inzwischen arbeitet sich der DAX-Titel an der Marke von 30 Euro ab. Damit stellt sich die Frage, Gewinne laufen lassen oder realisieren? Die Pleite von Air Berlin war für die Lufthansa zusammen mit der starken Konjunkturverfassung ein echter Glücksfall. Air Berlin hattegegen Mitte August ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltungbeantragt. Wie beispielsweise Die Welt vor einigen Wochenberichtete, konnte die Lufthansa das durch den Wegfall von Air Berlin entstandene Defizit im Flugangebot auf dem deutschen Markt nicht kompensieren.



Das Geschäft brummt auf hohen Touren. Wie die Airline meldete, hat es in der Geschichte des Unternehmens niemals zuvor ein besseres Neun-Monats-Ergebnis gegeben als in 2017. Der Umsatz wurde um 12,1 % auf 26,8 Mrd. Euro gesteigert, das bereinigte Ebit konnte um 52,7 % auf knapp 2,6 Mrd. Euro gesteigert werden. Damit ist die bereinigte Ebit-Marge von 7 auf 9,6 % gestiegen, speziell im dritten Quartal waren es sogar 15,5 %. Obwohl die Bruttoinvestitionen um mehr als ein Zehntel erhöht wurden, gelang beim freien Cashflow im ersten Dreivierteljahr ein Sprung um knapp 84 % auf 2,8 Mrd. Euro. Kein Wunder, dass die Nettokreditverschuldung von rund 2,2 Mrd. Euro auf 521 Mio. Euro reduziert werden konnte. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich binnen Jahresfrist von 14,1 auf 22,3 % zum 30. September. Auch operativ hat die Traditions-Airline starke Zahlen zu bieten: Schon im Oktober lag man bei denFluggästen mit rund 111 Mio. über den Passagierzahlen für das gesamte Jahr 2016. Im Einzelmonat Oktober waren es bei den Airlines der Lufthansa Group 12,2 Mio. Passagiere und damit 16,7 % mehr als im Vorjahresmonat. Bei der Auslastung packte man 0,4 % auf 81,4 % drauf. Zugleich lagen die angebotenen Sitzkilometer um 11,6 % höher als im Vorjahr. Weniger spektakulär, aber ebenfalls positiv lief es im Frachtgeschäft. In Bezug auf das Angebot für Teile von Alitaliascheint es noch kein abschließendes Ergebnis zu geben. Etwas offen scheint auch die Übernahme von Niki zu sein.Wie die Börsen-Zeitung berichtete, scheint sich ein Nein der EU-Kommission anzudeuten. Fundamental ist damit noch Luft nach oben bei einem 2018er-KGV von 6,7. Der aktuelle Steigflug des Aktienkurses lässt sich natürlich nicht beliebig noch oben fortschreiben. Wir stufen die Aktie dennoch als gute Halteposition ein und formulieren als nächstes Etappenziel die Marke von 36 Euro. Das Stop-Loss belassenwir bei 27,80 Euro.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem gestrigen Frankfurter Tagesdienst.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info