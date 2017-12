Monese simplifica obtinerea de servicii bancare in Romania

BUCURESTI, Romania, December 6, 2017 /PRNewswire/ --

Utilizatorii isi pot deschide de acum, instant, un cont bancar local in 20 de tari din Zona Euro

Monese, furnizorul de conturi bancare instante, s-a extins in Europa si, de acum, ofera servicii bancare oricarui roman. Pentru a sarbatori, compania le ofera clientilor posibilitatea de a efectua transferuri intre conturile britanice si cele europene, fara comision, pana la o valoare de 350 de milioane de euro.

De la lansarea serviciilor in Europa la sfarsitul lunii septembrie, persoane de peste 50 de nationalitati detin atat un cont britanic cat si unul european, iar cardurile Monese sunt deja in fiecare din cele 20 de tari. Cu peste 200 000 de conturi Monese deschise si cresterea numarului de tranzactii cu 20% in fiecare luna, compania se indreapta catre o tinta de 1 milion de tranzactii in luna decembrie. Peste 70% din clientii activi folosesc conturile Monese drept conturi bancare principale pentru a-si primi salariile.

Contul local Monese poate fi accesat prin aplicatia de mobil, in una dintre cele 8 limbi disponibile, inclusive in limba romana.

Norris Koppel, Fondator si CEO al Monese a comentat: "Extinderea noastra are ca tinta doborarea barierelor financiare la trecerea granitelor in Europa prin furnizarea unei modalitati simple de a-ti administra banii in miscare. Noi credem ca oamenii ar trebui sa poata trai, calatori sau lucra liberi, fara greutatile administrative impuse de sistemele financiare traditionale. Monese face acest lucru posibil, fara stres si bataie de cap - si ma incanta faptul ca deja putem vedea o crestere a cererilor din partea clientilor nostri."

"Suntem foarte entuziasmati sa putem aduce Monese in Romania, sa oferim acces cat mai multor persoane la servicii bancare ca pentru oricare cetatean al acestei tari."

Clientii nostri isi pot deschide, simplu si rapid, un cont european prin aplicatia Monese. Persoanele care lucreaza in diferite tari din Europa isi vor putea primi salariile in contul lor local, fara a li se percepe comisioane pentru aceasta operatiune.

Monese s-a lansat in septembrie 2015 si a fost primul cont bancar din Marea Britanie administrat in totalitate de pe mobil. Pentru a se inscrie, utilizatorii descarca aplicatia, o folosesc pentru a-si face un video propriu (selfie), adauga o poza a buletinului sau a pasaportului si cateva informatii de baza pentru profil. Monese efectueaza anual tranzactii de peste 1 miliard de dolari iar volumul de tranzactii creste lunar cu 20%. Compania Monese este bazata in Londra, Marea Britanie si in Tallinn, Estonia si, de la incheierea unei runde de Serie A de anul trecut, numarul angajatilor a crescut la 90.

Pentru mai multe informatii viziteaza: https://monese.com/gb/ro/freemovement

Note catre editori

Atat aplicatia Monese cat si site-ul web sunt disponibile in urmatoarele limbi:

Engleza

Romana

Germana

Franceza

Italiana

Spaniola

Bulgara

Portugheza braziliana