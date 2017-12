Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Steinhoff International Holdings hat am Dienstagabend Unregelmäßigkeiten bei der Bilanzierung eingeräumt. Die Unregelmäßigkeiten erforderten weitere Untersuchungen. Der Aufsichtsrat stehe in Beratung mit den gesetzlichen Abschlussprüfern und habe sich an PWC gewandt, um eine unabhängige Untersuchung durchzuführen. Im Zuge dessen reichte Vorstandschef Markus Jooste seinen Rücktritt mit sofortiger Wirkung ein. Die Gesellschaft werde erst dann den geprüften Konzernabschluss 2017 veröffentlichen, wenn sie dazu in der Lage sei, hieß es weiter. Darüber hinaus werde Steinhoff prüfen, ob die Jahresabschlüsse der Vorjahre angepasst werden müssten. Der Aufsichtsrat des Möbelhändlers hat seinen Chairman, Christo Wiese, zum Interims-Vorstandsvorsitzenden berufen.

Steinhoff wird am Mittwoch Zahlen für das Geschäftsjahr 2016/17 (30. September) vorlegen. Diese sind aber noch nicht testiert, wie das Unternehmen zuvor bereits angekündigt hatte.

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr 2016/17 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG Gj16/17 ggVj Zahl Gj15/16 Umsatz 19.392 +48% 6 13.059 Operatives Ergebnis bereinigt 1.731 +17% 6 1.474 Ergebnis nach Steuern bereinigt 1.390 +17% 4 1.186 Ergebnis je Aktie bereinigt (verwässert) 0,30 +2% 6 0,295 Dividende je Aktie 0,13 +8% 6 0,12

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:15 DE/Prosiebensat1 Media SE, Mitteilung zum Kapitalmarkettag

DIVIDENDENABSCHLAG

Highlight Communications 0,30 CHF Thales 0,45 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Auftragseingang Oktober saisonbereinigt PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm -US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht November Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +175.000 Stellen zuvor: +235.000 Stellen 14:30 Produktivität ex Agrar 3Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +3,3% gg Vq 1. Veröff.: +3,0% gg Vq zuvor: +1,5% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +0,3% gg Vq 1. Veröff.: +0,5% gg Vq zuvor: +0,3% gg Vq 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2020 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2027 Gesamtvolumen noch offen 11:00 NO/Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2023 im Volumen von 3 Mrd NOK 11:30 DE/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2027 im Volumen von 2 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion 0,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023 im Maximalvolumen von 4 Mrd CZK Auktion 2,40-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2025 im Maximalvolumen von 4 Mrd CZK Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2033 im Maximalvolumen von 4 Mrd CZK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.623,80 -0,17 Nikkei-225 22.177,04 -1,97 Schanghai-Composite 3.255,52 -1,46 DAX 13.048,54 -0,08 DAX-Future 13.006,00 -0,24 XDAX 13.006,88 -0,24 MDAX 26.979,07 0,16 TecDAX 2.490,60 0,01 EuroStoxx50 3.570,57 -0,16 Stoxx50 3.156,04 -0,33 Dow-Jones 24.180,64 -0,45 S&P-500-Index 2.629,57 -0,37 Nasdaq-Comp. 6.762,21 -0,19 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,59% +32

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit schwachen Vorgaben aus den USA und Asien werden die Börsen in Europa zur Wochenmitte deutlicher im Minus erwartet. "Anleger nehmen bei den hoch bewerteten Tech-Titeln Gewinne mit", so ein Marktteilnehmer. Diese Werte seien dieses Jahr gut gelaufen und wiesen nun eine ambitionierte Bewertungen auf. Zudem fehlten die Käufe, da Neuinvestitionen mit Blick auf 2018 momentan noch nicht stattfänden. In einem Handel mit ausdünnender Liquidität dürfte daher die Volatilität weiter zulegen.

Rückblick: Knapp behauptet - An den europäischen Aktienmärkten wechselten die Anleger am Dienstag aus zyklischen Aktien in so genannte defensive Werte. Konjunkturunabhängige Branchen wie Versorger, Nahrungsmittel-Aktien oder auch die Hersteller von Gütern des täglichen Bedarfs schlossen leicht im Plus, ebenso die zurückgebliebenen Einzelhandelswerte. Dagegen wurden die konjunkturabhängigen Rohstoffaktien verkauft und auch die Bankenwerte. Die Technologieaktien konnten sich erholen, Händler sehen aber besonders hier nach wie vor Risiken für weitere Gewinnmitnahmen. Der Hedgefonds Elliott ist bei der Eon-Tochter Uniper eingestiegen, für die der finnische Fortum-Konzern 22 Euro je Aktie geboten hat. Damit verstärken sich die Erwartungen, dass Fortum das Angebot deutlich nachbessert. Uniper gewannen 3,9 Prozent auf 25,88 Euro. Eon stiegen um 1 Prozent. Fortum gaben dagegen um 0,7 Prozent nach. Fest tendierten die britischen Einzelhändler. Goldman Sachs sieht einen Silberstreif am Horizont für die Branche. Tesco wurden von Goldman Sachs um zwei Stufen auf "Kaufen" angehoben. Der Kurs stieg um 4,3 Prozent. Zudem wurde Morrison auf "Neutral" nach "Verkaufen" erhöht. Hier ging es um 3,0 Prozent nach oben. Sainsbury stiegen ebenfalls um 4,0 Prozent. Im Fahrwasser zogen Metro um 3,4 Prozent an.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Vonovia stiegen um 2,2 Prozent auf ein Rekordhoch. Sie profitierten von den unerwartet lange niedrigen Zinsen, hieß es. Daneben setzten Händler auf eine Höherbewertung des Immobilienbestands. Infineon erholten sich um 2 Prozent, und Deutsche Börse stiegen mit einem weiteren Aktienrückkaufprogramm um 1,8 Prozent. Aumann verloren 5,3 Prozent auf 64,85 Euro nach einer Kapitalerhöhung. Medigene stiegen um 3,4 Prozent. Das Unternehmen hat die Rechte an einem Medikament verkauft und daraufhin die Prognosen erhöht.

XETRA-NACHBÖRSE

Steinhoff wurden bei Lang & Schwarz 7 Prozent schwächer gestellt. Zuvor hatte der Möbelhändler neue Informationen über Unregelmäßigkeiten bei der Bilanzierung eingeräumt. Im Zuge dessen trat der Unternehmenschef mit sofortiger Wirkung zurück. Delivery Hero wurden 6 Prozent tiefer getaxt. Der Online-Essensvermittler will sich über eine Kapitalerhöhung Geld für mögliche Zukäufe beschaffen.

USA / WALL STREET

Leichter - Die Abwärtsbewegung aus dem späten Vortagesgeschäft setzte sich fort. Die zuletzt unterdurchschnittlich laufenden Technologiewerte stabilisierten sich aber etwas; die Sektorrotation zu Lasten der Technologiewerte lasse sich bereits seit geraumer Zeit beobachten, hieß es dazu. Nachdem die Fortschritte bei der US-Steuerreform bereits am Vortag nur temporär gefeiert worden waren, kehrte nun regelrechte Ernüchterung ein mit der Frage, wie sie eine bereits boomende Konjunktur noch weiter anschieben solle. Amazon kletterten um 0,7 Prozent. Der Online-Einzelhändler vertreibt sein Sortiment nun auch komplett in Australien. Collegium Pharmaceutical stiegen um 4,7 Prozent, nachdem das Unternehmen eine Vertriebsvereinbarung mit Depomed mitgeteilt hatte. Depomed gewannen 9,9 Prozent. JP Morgan und Bank of America leiden nach eigenen Aussagen unter rückläufigen Handelsumsätzen. Die Kurse gaben um 1,2 bzw. 0,4 Prozent nach. Sehr schwach präsentierten sich Hausbauaktien, nachdem Toll Brothers mit schwachen Geschäftszahlen negativ überrascht hatte. Die Aktie brach um 7,4 Prozent ein. Mastercard stiegen um 1,2 Prozent, der Kreditkartenanbieter erfreut die Anleger mit einem Aktienrückkauf und einer verbesserten Dividende.

Mit den im Verlauf gefallenen Aktienkursen und eher mau ausgefallenen US-Konjunkturdaten drehten die US-Renten ins Plus. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um 2 Basispunkte auf 2,35 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17:32 EUR/USD 1,1837 +0,1% 1,1829 1,1821 EUR/JPY 132,80 -0,3% 133,18 133,36 EUR/CHF 1,1679 -0,0% 1,1679 1,1671 GBP/EUR 1,1339 -0,0% 1,1347 1,1379 USD/JPY 112,20 -0,3% 112,59 112,81 GBP/USD 1,3422 +0,0% 1,3421 1,3453

Der Dollar baute seine jüngsten Gewinne mit Blick auf die erwartete US-Steuerreform und die anrollende US-Zinserhöhung aus. Gestützt habe angesichts des gestiegenen Handelsbilanzdefizits die Spekulation auf protektionistische Schritte von Präsident Trump, hieß es. Der Euro notierte im späten Handel bei 1,1826 Dollar nach Wechselkursen knapp unter 1,1880 im Tageshoch. Das britische Pfund fiel mit den stockenden Brexit-Gesprächen auf ein Einwochentief, erholte sich dann aber wieder etwas. Die britische Ministerpräsidentin Theresa May und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatten sich bei wichtigen Fragen nicht einigen können. Im asiatisch dominierten Geschäft am Mittwoch legt der als sichere Hafen geltende Yen zum Dollar deutlich zu. Der Austral-Dollar gibt derweil zum US-Dollar nach, belastet von einem schwächer als erwartet ausgefallenen BIP-Wachstum.

ROHSTOFFE

