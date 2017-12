Der kanadische Förderzinsrechte-Verwerter Osisko Gold Royalties (ISIN: CA68827L1013 / TSX: OR) will sein bisheriges Aktienrückkaufprogramm (‚Normal Course Issuer Bid" / NCIB) um weitere 12 Monate verlängern und hat deshalb zu Wochenbeginn einen entsprechenden Antrag bei der Torontoer Börse eingereicht. Sollte diesem erwartungsgemäß stattgegeben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...