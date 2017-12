NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel etwas gesunken. Der Preis für ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar fiel am Morgen um 19 Cent auf 62,67 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Januar-Lieferung sank um 20 Cent auf 57,42 Dollar.

Händler führten den Preisrückgang darauf zurück, dass das American Petroleum Institute (API) zwar einen Rückgang bei den US-Öllagerbeständen, gleichzeitig aber auch den stärksten Zuwachs bei den Benzinbeständen seit fast zwei Jahren gemeldet hatte. Die offiziellen Zahlen zu den Lagerbeständen werden am Mittwoch im weiteren Tagesverlauf vorgelegt./tos/das

