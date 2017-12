Die dritte jährliche Veranstaltung in Austin, Texas, die auf Agile-Softwareentwickler zugeschnitten ist, erforscht aktuelle und aufkommende technische Praktiken



Portland, Oregon (ots/PRNewswire) - Agile Alliance (https://www.agilealliance.org/) kündigte heute die Hauptredner für die deliver:Agile 2018 (https://www.agilealliance.org/deliver-agile-2018/) (ehemals Agile Alliance Technical Conference) an. Die Veranstaltung findet vom 30. April bis 2. Mai in Austin, Texas, statt und konzentriert sich auf die neuen Fortschritte, neuen Herausforderungen und neuen Richtungen in der Agile Softwareentwicklung so wie sie heute für technische Arbeit angewendet wird.



Diese mit Spannung erwartete Veranstaltung (https://www.agilealliance.org/deliver-agile-2018/) umschließt Vorträge von Andrea Goulet (CEO, Corgibytes) und Jeff Sussna (Gründer und Direktor, Ingineering.IT).



Die dreitägige Konferenz (https://www.agilealliance.org/deliver-agile-2018/) erforscht Themen wie Entwicklungs-, Test- und Designpraktiken und -techniken, DevOps-Ansätze und -Technologien; User Experience- (UX-)Design und -Implementierung, Cloud Computing-Technologien und -Muster sowie Interaktions- und Kooperationsfähigkeit des Entwicklungsteams.



Teilnehmer werden erfahren, wie sie am besten ihre Agile Engineering-Praktiken in Bezug auf diese neuen Möglichkeiten und aufkommenden Technologien unterstützen und weiterentwickeln können.



"Agile ist jetzt ein multidisziplinäres Gebiet, das natürlich Entwickler und QA umschließt sowie UX-Designer, Infrastruktur-Ingenieure, Datenwissenschaftler, Cloud-Spezialisten und mehr", so Jim Newkirk, Konferenzvorsitzender, deliver:Agile 2018 (https://www.agilealliance.org/deliver-agile-2018/). "Diese Konferenz wird die Fülle an neuen Agile-Tools und -Techniken sowie entsprechende neue Muster und Praktiken erforschen."



"Fachkräfte von allen involvierten Disziplinen werden auf der deliver:Agile 2018 (https://www.agilealliance.org/deliver-agile-2018/) zusammenkommen, um neue Fortschritte, neue Herausforderungen und neue Richtungen zu besprechen sowie vom Wissensschatz erstklassiger Experten zu profitieren, so wie wir unsere Handwerke gemeinsam ausüben", fügte Newkirk hinzu. "Es wird eine eindringliche und zutiefst fesselnde Erfahrung sein, die technische und architekturbezogene Ideen unter dem Dach des Agile Thinking vereint."



Informationen zu Agile Alliance



Agile Alliance (https://www.agilealliance.org/) ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der Förderung von Konzepten agiler Softwareentwicklung widmet, so wie es im Agile Manifesto dargelegt ist. Die Grundprinzipien der Agile Alliance, die über 43.000 Mitglieder und Abonnenten auf der ganzen Welt verfügt, beruhen auf Agile-Methoden sowie dem entsprechenden Wert, den diese Entwicklern, Organisationen und Endnutzern bieten. Agile Alliance organisiert und unterstützt Veranstaltungen (https://www.agilealliance.org/events), um die Agile Community weltweit zusammenzubringen. Die deliver:Agile 2018 (https://www.agilealliance.org/deliver-agile-2018/) Konferenz wird vom 30. April bis zum 2. Mai in Austin, Texas, stattfinden.



