FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein drohender langwieriger Rechtsstreit um den Gerinnungshemmer Xarelto von Bayer in den USA dürfte die Aktie am Mittwoch unter Druck setzen. Auf Tradegate gaben die Papiere vorbörslich um 2,8 Prozent nach im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs. Ein Händler nannte das Urteil einer Jury in Philadelphia, die einer Frau insgesamt fast 28 Millionen US-Dollar zugesprochen hatte, ein "neues Damoklesschwert". Angesichts des enorm hohen Umsatzes des Medikaments sei die Entscheidung ein schwerer Schlag für die Leverkusener.

Der Pharmakonzern will gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen. Es war die erste Niederlage von Bayer. Xarelto ist für Bayer das wichtigste Pharmaprodukt mit einem Spitzenumsatzpotenzial von über fünf Milliarden Euro. Das Mittel wird aber auch für Blutungen bis hin zu Todesfällen verantwortlich gemacht. In den USA sind deshalb gegen Bayer zahlreiche Klagen anhängig./bek/das

ISIN DE000BAY0017

