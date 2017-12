Liebe Leser,

bei der Nordex-Aktie sieht es so aus, als ob die in der zweiten Novemberhälfte gesehene Kurserholung schon wieder ausgelaufen ist. Wie gewonnen, so zerronnen? Die rund 8,50 Euro Kursniveau von Ende November sind angesichts einer aktuellen Notierung von ca. 7,63 Euro schon wieder recht weit entfernt. Dabei konnte Nordex zu Wochenbeginn einen neuen Auftrag vermelden. Konkret geht es um einen alten Windpark mit rund 90 Anlagen in Spanien, der "vor rund 25 Jahren errichtet worden" ... (Peter Niedermeyer)

