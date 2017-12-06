JPMORGAN SENKT AB INBEV AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) JPMORGAN HEBT EASYJET AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 1550 (1330) PENCE MORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR ENEL AUF 6 (5,5) EUR - 'OVERWEIGHT' RBC CAPITAL SENKT ZIEL FÜR BBVA AUF 7,90 (8) EUR - 'OUTPERFORM' RBC CAPITAL HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 5,80 (5,50) EUR - 'SECTOR PERFORM'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 100 (105) EUR - 'UNDERWEIGHT'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 10,50 (10,10) EUR - 'NEUTRAL'LAMPE HEBT DIALOG SEMICONDUCTOR AUF 'HALTEN' (VERKAUFEN) - ZIEL 26 EURMS SENKT DIALOG SEMI AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 31 (55) EUR Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311...Den vollständigen Artikel lesen ...