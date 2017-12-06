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ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV Chart 1 Jahr
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ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV96,82-0,65 %
EASYJET PLC16,0850,00 %
ENEL SPA5,50+1,29 %