DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump beschwört womöglich eine neue Krise im Nahost-Konflikt herauf: In einem beispiellosen Schritt wollen die USA am Mittwoch Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkennen. Dies kündigte ein hochrangiger Regierungsvertreter am Vorabend in Washington an. Trump werde in einer Rede die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem verkünden, die Umsetzung könne aber noch "Jahre" dauern. Weltweit gab es scharfe Kritik an dem Vorgehen der USA. Die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt werde von Trump als "Anerkennung der Realität", sowohl "historisch" als auch "modern", gesehen, so der Regierungsvertreter, der anonym bleiben wollte. Trump will seine bereits im Wahlkampf angekündigte Entscheidung um 19.00 Uhr MEZ verkünden. Am Dienstag hatte er Palästinenserpräsident Mahmud Abbas und Jordaniens König Abdullah über seine Absicht, die Botschaft zu verlegen, vorab telefonisch informiert, wie in Ramallah und Amman mitgeteilt worden war. Israel hatte den Ostteil Jerusalems 1967 besetzt und 1980 annektiert. Die Annexion wird von der internationalen Staatengemeinschaft nicht anerkannt. Alle ausländischen Botschaften sind bislang in Tel Aviv angesiedelt. Der Status von Jerusalem ist einer der größten Streitpunkte im Nahost-Konflikt. Sowohl Israelis als auch Palästinenser beanspruchen Jerusalem als Hauptstadt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht November Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +175.000 Stellen zuvor: +235.000 Stellen 14:30 Produktivität ex Agrar 3Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +3,3% gg Vq 1. Veröff.: +3,0% gg Vq zuvor: +1,5% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +0,3% gg Vq 1. Veröff.: +0,5% gg Vq zuvor: +0,3% gg Vq 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.623,80 -0,17% Nikkei-225 22.177,04 -1,97% Hang-Seng-Index 28.395,85 -1,55% Kospi 2.474,37 -1,42% Shanghai-Composite 3.280,46 -0,70% S&P/ASX 200 5.945,70 -0,44%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit kräftigen Kursverlusten zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien zur Wochenmitte. Vor allem Abgaben bei den Technologie- und Minenwerten drücken laut Händlern die Indizes in negatives Terrain. Letztere würden aber auch von nachgebenden Rohstoffpreisen belastet. Auf die Stimmung drückt unter anderem auch die politische Unsicherheit. Die geplante Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt von Israel durch die US-Regierung könne für eine Krise im Nahmen Osten sorgen, heißt es. Daneben soll auch die US-Botschaft nach Jerusalem verlegt werden. Alle ausländischen Botschaften sind bislang in Tel Aviv angesiedelt. Der Status von Jerusalem ist einer der größten Streitpunkte im Nahost-Konflikt. Dazu komme, dass die Euphorie über die US-Steuerreform an der Wall Street mittlerweile wieder verfliege. "Es mehren sich die Zweifel, wie die Steuerreform die aktuell starke Wirtschaft in den USA und die nahezu herrschende Vollbeschäftigung noch antreiben soll", so Marktanalystin Fiona Cincotta von City Index. Zudem dürften die Steuersenkungen längst eingepreist sein. Das stärkste Minus wies die Börse in Tokio auf, wo es für den Nikkei-225 um 2 Prozent auf 22.177 Punkte nach unten ging. Es war der größte Tagesverlust in diesem Jahr. Laut Börsianern sorgte vor allem der starke Yen für Verkaufsdruck. Er dürfte Zulauf angesichts der politischen Entwicklung erhalten. Dies belastet vor allem japanische Exportwerte. So ging es für Mazda um 1,8 Prozent nach unten, Toyota reduzierten sich um 1,6 Prozent und Sony gaben um 2,9 Prozent nach. An der Börse in Sydney, wo der Handel bereits beendet ist, verzeichnete der S&P/ASX 200 nach schwächer als erwartet ausgefallenen BIP-Daten ein Minus von 0,4 Prozent. Die beiden Index-Schwergewichte Rio Tinto und BHP Billiton fielen um 2,5 bzw. 2,0 Prozent, besonders belastet von sinkenden Rohstoffpreisen. Dagegen stützte eine leichte Erholung bei den zuletzt gebeutelten Bankenwerten. Westpac Banking legten um 0,5 Prozent zu und die Aktien der Australia New Zealand Banking Group (ANZ) verbesserten sich um 0,7 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Die Aktie von AeroVironment ist im nachbörslichen Handel am Dienstag deutlich nach oben geschossen. Das Unternehmen schaffte im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018 die Rückkehr in die Gewinnzone. Das vor allem auf unbemannte Luftfahrzeuge spezialisierte Unternehmen vermeldete einen Nettogewinn von 7 Millionen Dollar, nachdem im gleichen Zeitraum des Vorjahres noch ein Minus von 4,2 Millionen Dollar ausgewiesen worden war. Die Aktie erhöhte sich auf nasdaq.com um 22,5 Prozent auf 53 Dollar. Für die Aktie von Dave & Buster's ging es um 9,2 Prozent auf 57,75 Dollar nach oben. Die Zahlen für das dritte Quartal lagen über den Erwartungen des Marktes. Die Papiere des Chemie-Unternehmens Tronox fielen dagegen um 9,9 Prozent auf 23 Dollar. Die US-Handelskommission hat Bedenken in Bezug auf die Übernahme des Wettbewerbers Cristal aus Saudi-Arabien angemeldet.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.180,64 -0,45 -109,41 22,36 S&P-500 2.629,57 -0,37 -9,87 17,45 Nasdaq-Comp. 6.762,21 -0,19 -13,15 25,62 Nasdaq-100 6.265,11 0,02 1,41 28,82 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 885 Mio 986 Mio Gewinner 1.082 1.506 Verlierer 1.902 1.459 Unverändert 93 95

Leichter - Die Abwärtsbewegung aus dem späten Vortagesgeschäft setzte sich fort. Die zuletzt unterdurchschnittlich laufenden Technologiewerte stabilisierten sich aber etwas; die Sektorrotation zu Lasten der Technologiewerte lasse sich bereits seit geraumer Zeit beobachten, hieß es dazu. Nachdem die Fortschritte bei der US-Steuerreform bereits am Vortag nur temporär gefeiert worden waren, kehrte nun regelrechte Ernüchterung ein mit der Frage, wie sie eine bereits boomende Konjunktur noch weiter anschieben solle. Amazon kletterten um 0,7 Prozent. Der Online-Einzelhändler vertreibt sein Sortiment nun auch komplett in Australien. Collegium Pharmaceutical stiegen um 4,7 Prozent, nachdem das Unternehmen eine Vertriebsvereinbarung mit Depomed mitgeteilt hatte. Depomed gewannen 9,9 Prozent. JP Morgan und Bank of America leiden nach eigenen Aussagen unter rückläufigen Handelsumsätzen. Die Kurse gaben um 1,2 bzw. 0,4 Prozent nach. Sehr schwach präsentierten sich Hausbauaktien, nachdem Toll Brothers mit schwachen Geschäftszahlen negativ überrascht hatte. Die Aktie brach um 7,4 Prozent ein. Mastercard stiegen um 1,2 Prozent, der Kreditkartenanbieter erfreut die Anleger mit einem Aktienrückkauf und einer verbesserten Dividende.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,35 -1,7 2,37 -9,0 30 Jahre 2,74 -3,0 2,76 -33,2

Mit den im Verlauf gefallenen Aktienkursen und eher mau ausgefallenen US-Konjunkturdaten drehten die US-Renten ins Plus. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um 2 Basispunkte auf 2,35 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:15 % YTD EUR/USD 1,1833 +0,0% 1,1829 1,1846 +12,5% EUR/JPY 132,79 -0,3% 133,18 132,00 +8,0% EUR/GBP 0,8815 +0,0% 0,8813 0,8900 +3,4% GBP/USD 1,3423 +0,0% 1,3421 1,3313 +8,8% USD/JPY 112,22 -0,3% 112,59 111,43 -4,0% USD/KRW 1092,60 +0,6% 1086,59 1085,76 -9,5% USD/CNY 6,6151 -0,1% 6,6191 6,6042 -4,8% USD/CNH 6,6181 +0,0% 6,6180 6,6017 -5,1% USD/HKD 7,8145 -0,0% 7,8161 7,8079 +0,8% AUD/USD 0,7581 -0,3% 0,7605 0,7611 +5,1% NZD/USD 0,6906 +0,4% 0,6876 0,6871 -0,6%

Der Dollar baute seine jüngsten Gewinne mit Blick auf die erwartete US-Steuerreform und die anrollende US-Zinserhöhung aus. Gestützt habe angesichts des gestiegenen Handelsbilanzdefizits die Spekulation auf protektionistische Schritte von Präsident Trump, hieß es. Der Euro notierte im späten Handel bei 1,1826 Dollar nach Wechselkursen knapp unter 1,1880 im Tageshoch. Das britische Pfund fiel mit den stockenden Brexit-Gesprächen auf ein Einwochentief, erholte sich dann aber wieder etwas. Die britische Ministerpräsidentin Theresa May und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatten sich bei wichtigen Fragen nicht einigen können. Im asiatisch dominierten Geschäft am Mittwoch legt der als sichere Hafen geltende Yen zum Dollar deutlich zu. Der Austral-Dollar gibt derweil zum US-Dollar nach, belastet von einem schwächer als erwartet ausgefallenen BIP-Wachstum.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,40 57,62 -0,4% -0,22 +0,7% Brent/ICE 62,66 62,86 -0,3% -0,20 +6,9%

Der Fokus der Anleger liege nun nicht mehr auf der Förderbegrenzung des Erdölkartells Opec im Verbund mit Nichtmitgliedern, sondern auf der US-Förderung, so ein Teilnehmer mit BLick auf die Ölpreise. "Die Verlängerung der Begrenzung der Fördermenge war komplett eingepreist", so Rohstoffstratege Ole Hansen von der Saxo Bank. So rücken nun die wöchentlichen US-Produktionsdaten am Mittwoch in den Blick. WTI verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 57,62 Dollar, Brent um 0,7 Prozent auf 62,86 Dollar. Spät am Abend hatte das private American Petroleum Institute laut Kreisen mitgeteilt, dass die US-Rohölvorräte auf Wochensicht um 5,5 Millionen Barrel sanken, während die Benzinlager einen überraschenden Sprung um 9,2 Millionen Fass nach oben machten. In der Folge tendieren die Ölpreise leicht nach unten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.267,36 1.266,52 +0,1% +0,84 +10,1% Silber (Spot) 16,11 16,10 +0,1% +0,01 +1,2% Platin (Spot) 915,70 919,09 -0,4% -3,39 +1,3% Kupfer-Future 2,94 2,92 +0,8% +0,02 +16,5%

Der Goldpreis blieb ein "Opfer" des festen Dollar und fiel auf den tiefsten Stand seit rund vier Monaten. Einige Marktteilnehmer verwiesen auf den anhaltenden Bitcoin-Hype, der zu Lasten des Edelmetalls gehe. Der Preis für die Feinunze ermäßigte sich im späten Handel um 0,7 Prozent auf 1.267 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

Das australische BIP ist im dritten Quartal zum Vorjahr um 2,8 Prozent gestiegen, schwächer als mit 3,0 Prozent erwartet.

US-POLITIK

Der US-Senat hat Kirstjen Nielsen als neue Heimatschutzministerin bestätigt. Die Senatoren votierten am Dienstag (Ortszeit) mit 62 zu 37 Stimmen für die Expertin für Cybersicherheit, die US-Präsident Donald Trump im Oktober für den Schlüsselposten vorgeschlagen hatte.

SPORTPOLITIK

Wegen Staatsdopings dürfen bei den nächsten Olympischen Winterspielen keine Athleten unter russischer Flagge antreten. Russland werde von den Spielen im südkoreanischen Pyeongchang im Februar ausgeschlossen, russische Athleten dürften aber unter strengen Auflagen unter der olympischen Flagge antreten, teilte das IOC mit.

NESTLE

verstärkt sich im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel. Die Schweizer vereinbarten den Kauf des kanadischen Unternehmens Atrium Innovations. Die Beteiligungsgesellschaft Permira Funds reicht das Unternehmen für 2,3 Milliarden US-Dollar in bar an Nestle weiter. Atrium erzielt im laufenden Jahr Umsätze von knapp 700 Millionen Dollar.

JP MORGAN / BANK OF AMERICA

Die beiden Bankhäuser leiden im laufenden Quartal unter rückläufigen Handelsumsätzen. JP Morgan-Finanzvorstand Marianne Lake sagte auf einer Investorenkonferenz, im Handelsgeschäft werde das vierte Quartal 15 Prozent schwächer als im Vorjahreszeitraum ausfallen. Das aktuelle Quartal sei zwar "sehr stark", werde aber dennoch zum Vorquartal rückläufig sein. Der Chef von Bank of America, Brian Moynihan, traf ähnliche Aussagen.

