Der schwache Handelsverlauf am Dienstag dürfte sich am heutigen Mittwoch fortsetzen und das deutsche Aktienbarometer wieder unter die Marke von 13.000 Punkte drücken

Belastet von einer schwächeren Wall Street dürfte es am deutschen Aktienmarkt am Nikolaustag weiter abwärtsgehen. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch tiefer starten. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notierte der deutsche Leitindex am frühen Mittwochmorgen bei 12.932 Punkten - und damit unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...