Der Endspurt vor Weihnachten hat begonnen. Alles, wirklich alles im Büro will jetzt noch erledigt werden und ist total eilig. Warum auch gut gemeinte Tipps nicht gegen das Chaos zum Jahresende helfen.

Ich muss noch schnell was loswerden. Ein Thema, das seit drei Monaten auf meinem Schreibtisch liegt. Jetzt aber schnell: Jahresendspurt. Es ist ein merkwürdiges Phänomen. Die Wochen vor Weihnachten, das Jahresende naht. Halleluja! Man will ja nichts mit ins neue Jahr nehmen. Herr Steiß nimmt jetzt noch seinen Resturlaub. Dabei ist die Deadline für das Projekt "FocusOnBoard"… Ja: Wann wohl? Am 21. Dezember.

Und bei Frau Zeiss ist immer noch nicht klar, wie wer wo Weihnachten verbringt, und vor allem: Was ist jetzt mit dem zweiten Feiertag? Fahren wir weg, bleiben wir hier? Ach so, entschuldigen Sie bitte, das ist privat.

Während Sie sich wahrscheinlich gerade Gedanken darüber machen, ob Sie sich dieses Jahr wirklich alle nichts schenken oder ob dann doch jeder eine "Kleinigkeit" auspackt, geht es im Office rund. Mindestens vier E-Mails am Tag beginnen so oder ähnlich: Guten Tag, Frau Wachtel, ich bin gerade dabei...

a) ...meinen Schreibtisch aufzuräumen, da habe ich auch Ihre Anfrage vom 14. Juni noch einmal hervorgeholt.

b) ...die Buchungen des letzten Jahres durchzugehen. Können Sie schon absehen, ob ...

Den vollständigen Artikel lesen ...