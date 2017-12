Weil in vielen deutschen Städten Diesel-Fahrverbote drohen, will die Politik mit einem Milliardenfonds für bessere Luft soll gegensteuern. Die finanzielle Beteiligung der Autobranche sorgt aber für Ärger.

Der Streit in der Autoindustrie über die finanzielle Beteiligung am Dieselfonds für bessere Luft in den Kommunen stößt zunehmend auf Kritik. Laut Städtetag-Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sei es zwar nicht Sache der Städte, die Finanzierungsverhandlungen zwischen dem Bund und der Autobranche zu führen. "Aber ich finde schon, dass sich die Automobilindustrie als Hauptverursacher der Stickoxid-Probleme keinen schlanken Fuß machen darf und ihren Beitrag leisten muss." Kritik kam auch vom Verkehrsclub Deutschland (VCD).

Die ausländischen Autobauer weigern sich, sich an dem Fonds für sauberere Luft in Städten zu beteiligen. Der Präsident des Importeursverbands VDIK, Reinhard Zirpel, hatte am Dienstag gesagt, Investitionen zur Reduzierung der Emissionsbelastungen sollten aus Steuergeldern finanziert werden und seien keine Angelegenheit der Hersteller. Der geschäftsführende Bundesverkehrsminister Christian Schmidt (CSU) kritisierte diese Haltung scharf: "Es ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...