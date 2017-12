BEIJING (IT-Times) - Der US-Autohersteller Ford Motor geht in China in die Offensive. Der US-Autohersteller plant gleich 15 neue Elektroauto-Modelle für den chinesischen Markt. Ford Chairman Bill Ford und Ford-chef Jim Hackett befanden sich in der Vorwoche in China, um die Offensive anzukündigen. Die...

Den vollständigen Artikel lesen ...