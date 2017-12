IRW-PRESS: Stamper Oil & Gas Corp.: Herb Dhaliwal wird Mitglied im Board of Directors von Stamper

VANCOUVER, Kanada - - Stamper Oil & Gas Corp. (TSX-V: STMP) (FSE: TMP2) (OTCQB: STMGF) (Stamper oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung des ehrenwerten Herrn Harbance Singh (Herb) Dhaliwal, P.C., B.Comm, in das Board of Directors des Unternehmens bekannt zu geben.

Der ehrenwerte Herb Dhaliwal war zehn Jahre lang ein Abgeordneter des kanadischen Parlaments in Ottawa. Im Bundeskabinett unter Premierminister Jean Chretien bekleidete er verschiedene Ministerposten, wie auch Minister of Natural Resources, Minister of National Revenue und Minister of Fisheries and Oceans. Als Minister of Natural Resources strebte er die verantwortliche wirtschaftliche Erschließung der reichhaltigen Bodenschätze Kanadas an und war in den Bereichen Bergbau und Energie einschließlich der Öl- und Gasbranche ein richtungsweisender Entscheidungsträger.

Herr Dhaliwal hat nicht nur umfangreiche Erfahrung im Rohstoffsektor, sondern auch einen unglaublichen Geschäftssinn. Vor seinem Einstieg in die Bundespolitik hatte er eine Wartungsfirma gegründet, die unter seiner Leitung von einem auf mehr als 500 Angestellte gewachsen ist. Er war außerdem stellvertretender Vorsitzender des Board of Directors der B.C. Hydro und Power Authority, wo er die Aufsicht über die Haushalts- und Prüfungsausschüsse verantwortete. The Vancouver Sun wählte Herrn Dhaliwal zu einem der 100 einflussreichsten Personen aus British Columbia des 20. Jahrhunderts. Er schloss sein Studium an der University of Columbia mit einem Bachelor of Commerce ab. Mit seinem Erfahrungsschatz und seinem Knowhow wird Herr Dhaliwal das Board of Directors hervorragend unterstützen.

David Greenway, CEO von Stamper Oil & Gas, erklärte: Wir schätzen uns glücklich, mit Herrn Dhaliwal einen führenden Politikberater im Board zu haben, der als Verbindungskanal zur Öl- und Gasbranche fungieren wird, um Meinungen und Ratschläge von erfahrenen Führungsexperten einzuholen. Es ist uns eine Ehre, an Herrn Dhaliwals Erfahrungsschatz teilhaben zu können, und wir freuen uns schon sehr darauf, das Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit ihm in die bevorstehende Phase der Finanzierung und strategischen Expansion zu führen.

Herrn Dhaliwals Ernennung folgt dem Rücktritt von Zaki Khan aus dem Board of Directors des Unternehmens. Das Board und die Geschäftsführung von Stamper möchten Herrn Khan für seinen Einsatz und seine Beiträge Dank aussprechen und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.

Stamper Oil & Gas Corp. ist ein international tätiges, börsennotiertes Junior-Öl & Gasunternehmen, das sich auf Aktivitäten im frühen Projektstadium konzentriert. Das Unternehmen widmet sich dem Erwerb, der Exploration und der Evaluierung von konventionellen und unkonventionellen Öl- und Erdgasprojekten mit Schwerpunkt auf Afrika und Lateinamerika. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, durch die kostengünstige Exploration und Erschließung bzw. den Ausbau von Leichtölreserven den Unternehmenswert langfristig und nachhaltig zu steigern.

