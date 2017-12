FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch nach Handelsstart etwas zugelegt. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,07 Prozent auf 163,72 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 0,30 Prozent.

An den Finanzmärkten ist die Euphorie vom Wochenauftakt nach Fortschritten bei der US-Steuerreform vorerst verflogen. Während die Vorzeichen am Frankfurter Aktienmarkt schwach sind, suchten Anleger vergleichsweise sichere Bundesanleihen. In diesem Umfeld konnten auch robuste Daten zu den Auftragseingängen der deutschen Industrie nicht auf die Kurse drücken.

Starke Kursgewinne hatte es am Vortag im Handel mit Staatsanleihen aus Griechenland gegeben. Der Markt reagierte mit einer Kursrally auf die jüngste Einigung der Regierung in Athen mit den internationalen Kreditgebern. Im Gegenzug fiel die Rendite für Staatspapiere mit zehnjähriger Laufzeit unter 5,0 Prozent und erreichte bei 4,80 Prozent den tiefsten Stand seit November 2009./tos/jkr/stk

ISIN DE0009652644

AXC0051 2017-12-06/08:41