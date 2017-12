DAX - Die Stimmung kippt (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: Am Montag war der DAX noch mit einem kleinen Upgap in den Handel gestartet, konnte im Anschluss jedoch nicht über die Barriere bei 13.095 Punkten ausbrechen. Auch im gestrigen Handel blieb den Käufern ein Anstieg über die Hürde und damit ein kurzfristig bullisches Signal verwehrt. In der Nachbörse zogen den Index dann schwächelnde US-Börsen nach unten. Dieser Rückgang dürfte sich heute, ggf. mit steigender Abwärtsdynamik, fortsetzen. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.18 Uhr): Nach dem Ausbruch aus dem Konsolidierungsdreieck hatte sich der Index in den letzten Tagen an der Unterseite der Formation wieder nach oben...

