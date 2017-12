Das niedrige Zinsniveau will genutzt sein. Und so hat sich Alibaba entschlossen, über eine Anleihe frisches Kapital am Markt aufzunehmen. Noch ist das alles geheim. Doch es ist davon auszugehen, dass Alibaba einige Milliarden (Dollar) einsammeln will und wird. Es wäre die zweite auf US-Dollar lautende Anleihe. 2014 bereits begab man eine Anleihe über 8 Mrd. $ in sechs Tranchen. Damals war es die größte Kapitalaufnahme eines asiatischen Unternehmens in US-Währung.



Was hat Alibaba mit so viel Geld vor? Das bleibt uns zur Zeit vorenthalten. Allein die Aussage, es sei für allgemeine Zwecke vorgesehen, lässt darauf schließen, dass massiv in Logistik, Infrastruktur und künstliche Intelligenz investiert werden soll. Wer in der AKtie engagiert ist, sollte die Gewinne laufen lassen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info