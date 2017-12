Die Nachfrage nach der Gemeinschaftswährung legt am Mittwoch zu und so kann der EUR/USD im Bereich der 1,1840 Gewinne verbuchen. EUR/USD Fokus auf US ADP Nach 3 Tagen der Verluste, scheint das Paar eine moderate Unterstützung im Bereich der 1,1800 (Dienstag Tief) gefunden zu haben und es kam zu einer Erholung zur 1,1840. Die Angebote rund um den Greenback ...

