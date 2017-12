Die Euro-Zone boomt. Im November konnte das Wachstum in der Euro-Zne, insbesondere durch beschleunigte Steigerungsraten in Deutschland und Frankreich und einen Aufschwung in Italien, bestärkt werden. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft stieg um 1,5 Punkte und lag damit nah seinem Rekordhoch. Die passenden Produkte auf den EuroStoxx 50 finden Anleger mit dem Bonus HW2R2B und PR4WUF in unserer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...