NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Merck KGaA von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 105 auf 95 Euro gesenkt. Das laufende Jahr sei eine Enttäuschung gewesen - wohl mit Blick auf die Gewinnentwicklung als auch die Wirkstoffpipeline, schrieb Analyst Sachin Jain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. ES sei unklar, wann das Wachstum der Darmstädter wieder Fahrt aufnehme. Auch das Kurs/Gewinn-Verhältnis spreche derzeit nicht für eine Neubewertung./ag/zb

Datum der Analyse: 06.12.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006599905

AXC0056 2017-12-06/09:14