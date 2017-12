Berlin (ots) - Weihnachtszeit ist Compliance-Zeit in Unternehmen, denn überall gibt es Compliance-Richtlinien. Diese gelten besonders in der Weihnachtszeit, denn hier wird geschenkt und bedacht. Damit das Schenken und Bedenken nicht zu einer Korruptionsfalle wird, hat die Kanzlei Buse Heber Fromm einen Compliance-Online-Check entwickelt. Hier können Unternehmen testen, ob sie compliant sind, oder ob es Nachbesserungsbedarf gibt. Den Compliance-Selbst-Check finden Sie unter: http://buse.de/ist-ihr-unternehmen-compliant/



OTS: Buse Heberer Fromm Rechtsanwälte - Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft newsroom: http://www.presseportal.de/nr/63388 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_63388.rss2



Pressekontakt: Prof. Dr. Peter Fissenewert Rechtsanwalt Buse Heberer Fromm Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB Kurfürstendamm 237 10719 Berlin Assistentin Claudia Händel



Telefon: +49 30 327942-92 Telefax: +49 30 327942-22 Mobil: + 49 151 29180300