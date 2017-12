Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang steigt im Oktober überraschend

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich zu Beginn des vierten Quartals 2017 besser als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts stieg er im Oktober gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang um 0,5 Prozent prognostiziert. Der Anteil an Großaufträgen war für einen Oktober unterdurchschnittlich.

Lampe: Deutsches Wachstum nimmt nicht weiter zu

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland wird sich nach Einschätzung des Bankhauses Lampe trotz des Booms in der Industrie nicht weiter verstärken. "Die Kapazitätsauslastung ist jetzt schon höher als vor der Krise, es ist nicht genug in Kapazitätsausweitungen investiert worden", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger nach Veröffentlichung überraschend starker Daten zum Auftragseingang der Industrie.

Deutscher Industrieumsatz sinkt im Oktober kräftig

Der Umsatz in der deutschen Industrie ist im Oktober kräftig gefallen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) verringerte er sich gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 2,1 Prozent. Das deutet darauf hin, dass auch die Produktion im Oktober gesunken ist. Der für September vorläufig gemeldete Rückgang um 1,8 Prozent wurde auf 1,2 Prozent revidiert.

Deutsche Bank hebt Wachstumsprognosen für Deutschland an

Die Deutsche Bank hat ihre Wachstumsprognosen für das laufende und das nächste Jahr angehoben. "Wir haben unsere BIP-Prognosen für 2017 und 2018 um rund einen halben Prozentpunkt auf 2,3 Prozent erhöht, weil die Investitionen vom verbesserten Exportausblick angetrieben werden, die ihrerseits vom weltweiten Investitionszyklus profitieren", schreibt Chefvolkswirt Stefan Schneider in einem Kommentar.

Australiens Wirtschafts wächst langsamer als erwartet

Die australische Wirtschaft ist im dritten Quartal langsamer gewachsen als erwartet. Das gab den Befürchtungen der Ökonomen Nahrung, die Expansion könnte einseitig sein: Während Unternehmen satte Gewinne einstreichen, müssen die Verbraucher ihr Geld zusammenhalten. Australiens Wirtschaft wuchs im Zeitraum Juli bis September um 0,6 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal und um 2,8 Prozent im Jahresvergleich, wie das Australische Statistikbüro mitteilte. Ökonomen hatten mit einem Wachstum zum Vorquartal um 0,7 Prozent und um 3,0 Prozent zum Vorjahreszeitraum gerechnet.

BoJ-Ratsmitglied Masai warnt vor Nebenwirkungen der lockeren Geldpolitik

Takako Masai, Ratsmitglied der Bank of Japan (BoJ), hat vor möglichen unerwünschten Nebenwirkungen der ultralockeren Geldpolitik gewarnt. In Anbetracht der Tatsache, dass die BoJ ihre qualitative und quantitative Lockerung seit nunmehr fast fünf Jahren fahre, müssten neben den positiven auch die negativen Effekte dieses geldpolitischen Kurses genau beobachtet werden, mahnte sie in einer Rede vor Geschäftsleuten im japanischen Kobe.

Dutzende Menschen bei Zugunglück in Nordrhein-Westfalen verletzt

Bei einem schweren Zugunglück im nordrhein-westfälischen Meerbusch sind Dutzende Menschen verletzt worden. Von den mehr als 150 Insassen eines Personenzugs, der auf einen Güterzug aufgefahren war, wurden nach Angaben von Feuerwehr und Bundespolizei knapp 50 Menschen verletzt, drei von ihnen schwer. Zahlreiche Rettungskräfte waren bis in die Nacht hinein vor Ort.

US-Präsident Trump will Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen

US-Präsident Donald Trump beschwört womöglich eine neue Krise im Nahost-Konflikt herauf: In einem beispiellosen Schritt wollen die USA am Mittwoch Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkennen. Dies kündigte ein hochrangiger Regierungsvertreter am Vorabend in Washington an. Trump werde in einer Rede die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem verkünden, die Umsetzung könne aber noch "Jahre" dauern. Weltweit gab es scharfe Kritik an dem Vorgehen der USA.

US-Senat bestätigt Kirstjen Nielsen als neue Heimatschutzministerin

Der US-Senat hat Kirstjen Nielsen als neue Heimatschutzministerin bestätigt. Die Senatoren votierten mit 62 zu 37 Stimmen für die 45-jährige Expertin für Cybersicherheit, die US-Präsident Donald Trump im Oktober für den Schlüsselposten vorgeschlagen hatte. Die Anwältin Nielsen war bislang Stellvertreterin von Stabschef John Kelly im Weißen Haus und arbeitete bereits früher in dem für Anti-Terror-Maßnahmen und den Grenzschutz zuständigen Ministerium.

IOC: Keine Athleten unter russischer Flagge bei Olympischen Winterspielen 2018

Wegen Staatsdopings dürfen bei den nächsten Olympischen Winterspielen keine Athleten unter russischer Flagge antreten. Russland werde von den Spielen im südkoreanischen Pyeongchang im Februar ausgeschlossen, russische Athleten dürften aber unter strengen Auflagen unter der olympischen Flagge antreten, teilte das Internationale Olympische Komitee (IOC) in Lausanne mit. Gegen den lange Zeit für den Spitzensport zuständigen russischen Vize-Regierungschef Witali Mutko wurde ein lebenslanges Olympia-Verbot ausgesprochen.

