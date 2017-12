Horgen - Seit der Gründung vor 20 Jahren hat sich Swisscard zu einem führenden Unternehmen für Kreditkarten entwickelt. Jetzt erweitert Swisscard das Produktangebot und tritt in den Prepaid-Kartenmarkt ein. Die neue wow Visa Card von Swisscard ist ab dieser Woche in der ganzen Schweiz erhältlich. Swisscard strebt auch im schnell wachsenden Prepaid-Markt eine bedeutende Stellung an.

Die wow Visa Card ist ein weltweit akzeptiertes Zahlungsmittel. Die Prepaid-Karte ist schnell gekauft, aufgeladen und nach kurzer Online-Registrierung sofort nutzbar. Sie eignet sich besonders für Personen, die eine praktische, einfache und sichere Bezahlmethode für ihre täglichen Einkäufe in der Schweiz, beim Online-Shopping und auf Reisen wollen. Für diese Anforderungen ist die wow Visa Card die ideale Bezahllösung.

Der Prepaid-Kartenmarkt wird in den nächsten Jahren schnell weiter wachsen. Viele Schweizerinnen und Schweizer schätzen es, dass sie mit Prepaid-Karten einen bequemen und einfachen Zugang zu einem weltweit einsetzbaren und sicheren Zahlungsmittel erhalten. Prepaid-Karten verzeichnen aktuell in der Schweiz ein schnelleres Wachstum als herkömmliche Kreditkarten.

Swisscard will an dieser Marktentwicklung teilhaben und diese weiter beschleunigen. Den Start macht das führende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...