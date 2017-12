BERLIN (Dow Jones)--Kurz bevor EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker seine Vorschläge für den Umbau der Eurozone vorlegt, kommen mahnende Stimme aus der konservativen Fraktion des EU-Parlaments. Der Chef der christdemokratischen EVP-Fraktion, Manfred Weber (CSU), warnte vor einer Aufweichung der Schuldenregeln und einer europäischen Schuldenunion. "Ein Aufweichen des Stabilitätspakts oder eine Schuldenunion wird es mit uns jedenfalls nicht geben", sagte Weber im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung. Er und Juncker gehören beide der konservativen Parteifamilie auf EU-Ebene an.

Juncker wird im Laufe des Tages seine Vorschläge für eine Vertiefung der Eurozone auf den Tisch legen. Kenner des Brüsseler Politikbetriebes erwarten, dass er den europäischen Rettungsfonds ESM zu einem europäischen Währungsfonds umbauen und zu einer EU-Institution machen will. Außerdem soll nach seinen Vorstellungen Geld aus dem EU-Haushalt umgeschichtet werden, um Länder für Wirtschaftsreformen zu belohnen und Anreize dafür zu schaffen. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, wonach Juncker gedenkt, die Verschuldungsregeln für EU-Mitgliedsländer aufweichen.

Eher ablehnend steht der Kommissionspräsident dem Vorschlag von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron gegenüber, einen europäischen Finanzminister zu schaffen. Auf dem EU-Gipfel am 14. und 15. Dezember werden dann die EU-Staats- und Regierungschefs über die Zukunft des Währungsblocks und die Bankenunion sprechen. Entscheidungen dürften aber erst im kommenden Jahr gefällt werden.

Weber unterstützte in dem Interview den Vorstoß für einen europäischen Währungsfonds, der in Not geratenen Staaten mit Krediten aushelfen könnte. Die Eurozone müsse "dauerhaft krisenfest gemacht werden", betonte der CSU-Politiker.

