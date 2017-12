BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 05-Nov-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 05/12/2017 IE00B88D2999 25005 GBP 5288397.505 211.4936015 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 05/12/2017 IE00B7VB3908 402891 GBP 6724527.551 16.69068694 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 05/12/2017 IE00B7SD4R47 90872 EUR 20893596.91 229.9233747 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 05/12/2017 IE00B8JF9153 1360419 EUR 9657519.932 7.0989305 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 05/12/2017 IE00B878KX55 32375 EUR 9108087.994 281.3309033 Daily ETP



Boost ShortDAX 05/12/2017 IE00B8GKPP93 1104559 EUR 6876246.047 6.2253316 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 05/12/2017 IE00B7Y34M31 174883 USD 99926611.76 571.3912259 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 05/12/2017 IE00B8K7KM88 6408472 USD 44071427.23 6.877057 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 05/12/2017 IE00B8W5C578 10357 USD 9860998.235 952.1095139 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 05/12/2017 IE00B8VZVH32 7067097 USD 23748958.97 3.3604971 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 05/12/2017 IE00B7ZQC614 136817567 USD 128630910 0.9401637 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 05/12/2017 IE00B7SX5Y86 1007653 USD 50990069.58 50.6028063 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 05/12/2017 IE00B8HGT870 665348 USD 14654371.87 22.0251235 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 05/12/2017 IE00B6X4BP29 41475 USD 4720323.153 113.8112876 Daily ETP



Boost Copper 3x 05/12/2017 IE00B8JVMZ80 88513 USD 1816220.853 20.5192554 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 05/12/2017 IE00B8KD3F05 54997 USD 3780397.53 68.7382499 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 05/12/2017 IE00B8VC8061 236929873 USD 50346555.52 0.2124956 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 05/12/2017 IE00B76BRD76 125782 USD 5282718.52 41.9990024 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 05/12/2017 IE00B7XD2195 5249197 USD 15551324.57 2.9626102 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 05/12/2017 IE00B8JG1787 16715 USD 1940499.043 116.0932721 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 05/12/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2333319.584 41.53292246 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 05/12/2017 IE00B94QKG22 37367 GBP 2496556.841 66.8118083 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 05/12/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 407310.6419 155.0478271 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 05/12/2017 IE00BBGBF313 389395 GBP 20878779.25 53.61850885 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 05/12/2017 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1854810.388 213.5402243 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 05/12/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 252047962 4894.135184 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 05/12/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 166584484.5 20464.92439 Daily ETP



Boost Palladium 05/12/2017 IE00B94QLR02 18585 USD 912620.5732 49.1052232 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 05/12/2017 IE00B94QLN63 9471 USD 1300197.276 137.2819423 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 05/12/2017 IE00B94QL251 4863 USD 725800.5796 149.2495537 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 05/12/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 205788.511 3.6780131 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 05/12/2017 IE00B94QKT50 5200 USD 378233.0308 72.7371213 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 05/12/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 653294.4218 88.3546689 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 05/12/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 479975.1147 80.5732944 Daily ETP



Boost Silver 2x 05/12/2017 IE00B94QL921 3015 USD 204856.6973 67.9458366 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 05/12/2017 IE00B94QL699 14638 USD 589945.669 40.3023411 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 05/12/2017 IE00B873CW36 4630195 EUR 44464397.38 9.6031371 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 05/12/2017 IE00B8NB3063 410078 EUR 38319697.58 93.4448997 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 05/12/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1749891.164 136.9241912 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 05/12/2017 IE00BKS8QM96 296001 EUR 14063832.85 47.5127883 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 05/12/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 986538.7754 135.142298 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 05/12/2017 IE00BKS8QN04 1328259 EUR 73443513.35 55.2930666 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 05/12/2017 IE00BKT09479 821 GBP 115409.2609 140.5715723 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 05/12/2017 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8051978.413 50.19811484 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 05/12/2017 IE00BKT09032 2500 USD 263535.1398 105.4140559 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 05/12/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10513452.58 79.5202561 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 05/12/2017 IE00BLS09N40 627801 EUR 23610018.07 37.6074872 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 05/12/2017 IE00BLS09P63 346820 EUR 5913138.804 17.04959 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 05/12/2017 IE00BLNMQS92 36341 EUR 3709825.541 102.0837495 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 05/12/2017 IE00BLNMQT00 120432 EUR 5160878.734 42.8530518 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 05/12/2017 IE00BVFZGC04 189808 USD 3392570.395 17.8736955 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 05/12/2017 IE00BVFZGF35 11077 USD 1014417.918 91.5787594 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 05/12/2017 IE00BVFZGG42 18385 USD 617915.3806 33.6097569 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 05/12/2017 IE00BVFZGH58 14060 USD 790030.884 56.1899633 Short Daily ETP



Boost Brent 05/12/2017 IE00BVFZGD11 364613 USD 7467056.53 20.4794029 Oil ETC



Boost Gold 05/12/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2858396.06 25.7819755 ETC



Boost Natural Gas 05/12/2017 IE00BVFZGL94 43751 USD 914122.3644 20.8937479 ETC



Boost BTP 10Y 5x 05/12/2017 IE00BYNXNS22 179650 EUR 7288375.654 40.5698617 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 05/12/2017 IE00BYNXPH56 76676 EUR 3645888.532 47.5492792 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 05/12/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1537989.082 79.8789385 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 05/12/2017 IE00BYNXPK85 7395 EUR 538916.4722 72.8757907 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 05/12/2017 IE00BYNXPM00 19682 EUR 1827264.329 92.8393623 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 05/12/2017 IE00BYTYHS72 149399 USD 6235585.209 41.7377975 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 05/12/2017 IE00BYTYHR65 336057 USD 5832835.021 17.3566836 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 05/12/2017 IE00BYTYHN28 24542 USD 5668309.984 230.9636535 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 05/12/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 288161.1711 26.1964701 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 05/12/2017 IE00BYTYHQ58 34716784 USD 7338340.067 0.2113773 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 05/12/2017 IE00BYMB4Q22 92634 EUR 14356576.86 154.9817223 ETP



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire



B9CMSS0R3



Copyright RTT News/dpa-AFX