Bad Marienberg - Der Aufsichtsrat der UmweltBank hat Jürgen Koppmann (49) in den Vorstand der grünen Bank berufen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In seiner Verantwortung liegen zukünftig die Bereiche Sparen, Wertpapiere und Vorsorge sowie Marketing und Kommunikation. Der Vorstand der Bank besteht nun aus drei Mitgliedern: Vorstandssprecher Stefan Weber, Goran Ba?ic und Jürgen Koppmann. "Ich freue mich, zusammen mit allen Mitarbeitern und meinen Vorstandskollegen die UmweltBank in eine erfolgreiche Zukunft zu führen", sagte Koppmann nach der Aufsichtsratssitzung.

