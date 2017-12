Die Evotec-Aktie (ISIN: DE0005664809), einer der zurzeit meist diskutierten Werte am deutschen Aktienmarkt, sorgt weiter für Aufsehen.

So hat die Deutsche Bank gestern die Evotec AG von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber bei 17,00 EUR belassen.

Die Deutsche Bank hat Evotec von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 17 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs sieht in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach dem jüngsten Kursrutsch eine attraktive Einstiegsgelegenheit in die Papiere des Wirkstoffforschers. Evotec sei ausgezeichnet positioniert und die Anleger müssten auf dem aktuellen Bewertungsniveau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...