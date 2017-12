Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Post DHL Group plant, im Laufe des Mittwochs in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren Anleihen mit einem Gesamtvolumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro zu begeben. Damit will das Logistikunternehmen das aktuell günstige Umfeld am Kapitalmarkt zur Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten nutzen.

Zum einen soll eine Wandelanleihe mit einen Gesamtnennbetrag von bis zu 1 Milliarde Euro und einer Laufzeit von siebeneinhalb Jahren institutionellen Investoren außerhalb der USA im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildings angeboten werden.

Daneben will das Unternehmen eine klassische Anleihe mit einem erwarteten Gesamtnennbetrag von rund 500 Millionen Euro begeben.

Die Wandelanleihe, die einen jährlichen Kupon von 0,05 Prozent zahlt, wird zu 100,377 bis 103,000 Prozent des Nennbetrages begeben. Der Preis wird im Laufe des Tages festgesetzt.

Sollte sie nicht in Aktien getauscht werden, wird sie zu 100 Prozent des Nennbetrages zurückgezahlt. Der anfängliche Wandlungspreis wird 40 bis 45 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Deutsche-Post-Aktie im XETRA während des Bookbuildingverfahrens festgesetzt werden.

Die Wandelanleihe kann frühestens nach fünf Jahren durch die Deutsche Post vorzeitig gekündigt werden, sofern der XETRA-Börsenkurs der Aktie über einen gewissen Zeitraum hinweg 130 Prozent des dann geltenden Wandlungspreises übersteigt.

Für die Emission, die mit einem Ausschluss des Bezugsrechts verbunden ist, nutzt der DAX-Konzern eine entsprechende Ermächtigung der Hauptversammlung aus dem Jahr 2017.

"Wir sind mit dem Ergebnis der vorherigen Anleiheemissionen sehr zufrieden. Die aktuell weiterhin sehr attraktiven Konditionen am Kapitalmarkt wollen wir mit der heute angekündigten Transaktion erneut nutzen", sagte Finanzvorstand Melanie Kreis.

BofA Merrill Lynch begleitet die Emission der Wandelanleihe und der klassischen Anleihe als Global Coordinator und Joint Bookrunner zusammen mit einem Konsortium internationaler Banken.

December 06, 2017

