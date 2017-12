FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem bestätigten Ausblick von ProSiebenSat.1 für 2017 hat sich die Aktie am Mittwochvormittag mit einem Plus von 0,8 Prozent an die Spitze des Dax gesetzt. Sie war damit der einzige Kursgewinner in einem sehr schwachen Gesamtmarkt. Der Medienkonzern will sich eine neue Struktur geben und hat zugleich mittelfristige Ziele genannt.

"Am Markt haben viele Akteure nicht mit größeren strategischen Änderungen gerechnet", sagte ein Händler. Die Aussagen kämen daher entsprechend gut an. Allerdings sei die Haltung unter Investoren zu der Aktie im Vorfeld auch "sehr schlecht" gewesen, was sich im Kurseinbruch von 35 Prozent seit dem Hoch von Anfang April widerspiegele. ProSiebenSat.1 leidet unter einem schwachen TV-Werbegeschäfts, hohen Programmkosten und verschobenen Produktionen./bek/das

