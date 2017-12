Das UOB Group Analystenteam bleibt für das Paar neutral eingestellt und es rechnet in den nächsten Wochen mit einem Rangehandel zwischen 1,1740-1,1940. Wichtige Zitate 24-Stunden Aussicht: "Die Erwartungen an eine stärkere Erholung am gestrigen Tag waren falsch, da der Euro zur 1,1799 fiel, bevor es zu einer Erholung kam. Trotz der Erholung vom Tief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...