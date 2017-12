RBC Capital hat die Deutsche Telekom auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Konsequentes Kundenwachstum sei einer der wichtigsten Aspekte nicht nur für das Umsatzplus von Telekomunternehmen, sondern auch hinsichtlich der Einschätzbarkeit der Betriebskosten und Investitionen, schrieb Analystin Irina Idrissova in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Telekombranche. Aufgegliedert in Mobilfunkkunden- und Breitbandtrends gebe es auch Lichtblicke bei der Deutschen Telekom, die hier im dritten Quartal Marktanteile hinzugewonnen habe./ck/zb Datum der Analyse: 06.12.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0019 2017-12-06/09:57

ISIN: DE0005557508