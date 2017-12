Branchenspezialisten aus den Bereichen technische Leitung und Instandhaltung, die die High-End-Umreifungsmaschine bereits nutzen, informierten sich in Waldbrunn über Optimierungspotenziale und konnten diese beim "Live" Maschinentraining selbst erleben.

Bei der ersten Mosca-Fachtagung am Hauptstandort Waldbrunn stand mit der UATR-2 XT eine High-End Umreifungsmaschine im Mittelpunkt. "Wenn Kunden eine Maschine wie die UATRI-2 XT geliefert bekommen, weisen wir sie natürlich in die Nutzung ein. Gerade bei einer High-End Maschine gibt es jedoch viele Potenziale, die über diese Einweisung hinausgehen. Sie betreffen zum Beispiel Schnittstellen. In der Wellpappindustrie geht es hier vor allem darum, den Durchsatz der Maschine zu erhöhen. Dieses Thema wollten wir mit der Tagung aufgreifen und Kunden dahingehend beraten", erläutert Michael Raule, Leiter Technischer Service bei Mosca. Der Fokus auf Beratung und Offenheit punktete bei den Teilnehmern: "Die Fachtagung hat praktische und theoretische Inhalte eng miteinander verknüpft. Die Mosca-Mitarbeiter aus der Technik (und die Service-Techniker selbst) waren bei der Veranstaltung mit dabei, dadurch konnten wir Kontakte mit den Ansprechpartnern knüpfen", erläutert Arno Wessels, technischer Leiter bei der Firma Klingele Papierwerke GmbH & Co. KG.

Der Fokus der Mosca-Experten lag beim vielseitigen Programm darauf, den Kunden bisher möglicherweise nicht genutzte Optionen der UATRI-2 XT und deren Vorteile aufzuzeigen. So demonstrierten ...

