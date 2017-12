Zürich (ots) - Zum zweiten Mal veröffentlichen die Best of Swiss

App Awards eine Liste derjenigen Marktteilnehmer, die insgesamt am

besten abgeschnitten haben. Die Agentur «Apps with love GmbH» aus

Bern steht weiterhin deutlich an der Spitze der Best of Swiss Apps

«Apps with love» aus Bern bauen ihren Vorsprung als erfolgreichste

App-Entwickler aller Best of Swiss Apps Editionen aus. Mit 92 Punkten

führen sie stolze zwanzig Punkte Abstand vom Zweit- und

Drittplatzierten: der Ubique Innovation AG und der dreipol GmbH

(beide aus Zürich).



Mit dieser Liste wird eine Übersicht über die wichtigsten

Marktteilnehmer der Schweizer App-Branche gegeben. Deshalb finden

sich darauf ausschliesslich App-Agenturen: Unternehmen, die am Markt

als Dienstleister auftreten; inhouse entwickelte Apps sowie

ausgezeichnete, von Privaten Entwickelte Apps werden in dieser Liste

nicht dargestellt.



Das Ranking umfasst alle Punkte, die App-Dienstleister zwischen

2013 und 2017 bei den Best of Swiss Apps Awards sammelten. Dabei

landeten Kandidaten ab elf Punkten im Ranking.



Das Agenturranking der 'Best of Swiss Apps Awards' wird fortan,

analog zum Agenturranking der Best of Swiss Web Awards, jährlich

durch die Best of Swiss Web GmbH und der Netzwoche erhoben.



Die 10 erfolgreichsten Agenturen bei Best of Swiss Apps 2013 -

2017



Rang Agentur Punktestand

1 Apps with love Gmbh 92

2 Ubique Innovation AG 72

3 dreipol GmbH 41

4 bitforge AG 34

5 Netcetera AG 34

6 Gbanga, Millform AG 26.33

7 Notch Interactive GmbH 23.03

8 approppo 23

9 Youngculture AG 22

10 Namics AG 20.85



Alle Ränge ab mindestens fünf Punkten finden sich im Anhang oder

auf unserer Website, unter: http://ots.ch/pAsyf



Best of Swiss Web GmbH



Der Award «Best of Swiss Web» wird seit dem jahr 2000

durchgeführt. Best of Swiss Web ist eine Initiative der simsa (Swiss

Internet Industry Association) sowie der Netzmedien AG, dem führende

Fachmedienunternehmen für ICT, Web, Telekommunikation und

Unterhaltungselektronik der Schweiz und Herausgeberin der

"Netzwoche". Die Trägerschaft obliegt der Best of Swiss Web GmbH.

Geschäftsführer sind Claudio Dionisio und Dr. Heinrich Meyer. Ziele

von «Best of Swiss Web» sind die Förderung von Transparenz und

Qualitätsstandards in der Schweizer Web-, E- und Mobile-Business und

der ICT-Branche sowie das Angebot von attraktiven

Networking-Gelegenheiten. Kernthema von «Best of Swiss Web» ist der

Einsatz von Web- und Mobile-Technologien. Hauptelement von «Best of

Swiss Web» ist die Ausschreibung, Evaluation- und Verleihung der Best

of Swiss Web-Awards. Von der gleichen Organisation wird auch «Best of

Swiss Apps» und «Swiss Digital Transformation Award» durchgeführt



