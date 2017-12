IRW-PRESS: Arctic Star Exploration Corp.: Arctic Star ernennt Roy Spencer zum Country Manager für Finnland

6. Dezember 2017 - Arctic Star Exploration Corp. (das Unternehmen oder Arctic Star) gibt bekannt, dass Director Roy Spencer jetzt die neu geschaffene Stelle des Country Managers für Finnland innehat. Herr Spencer wird die Explorationstätigkeiten des Unternehmens auf dem neu erworbenen Projektgebiet Timantti Diamond (das Projekt) im äußerst rohstoffreichen Karelian-Kraton leiten. Er verfügt bereits über umfangreiche Erfahrungen im Karelian-Kraton, so wie unter anderem seine führende Tätigkeit bei der Entdeckung der Diamantmine Grib, die 2016 Erträge von 340 Mio. US-$ einbrachte und die achtgrößte Diamantmine der Welt ist.

Seit mehr als 40 Jahren sorgt Herr Spencer bei Arctic Star für erfolgreiche Diamantexploration und Diamantfunde. Er ist ein Mitglied der Geological Society of South Africa (GSSA) sowie der AusIMM. Roy Spencer kam 1966 zu De Beers und war während seiner gesamten Laufbahn an der Exploration und Lagerstättenbewertung von Edelsteinen und anderen Rohstoffen beteiligt. Seine Universitätsausbildung schloss er an den Universitäten Natal und Rhodes in Südafrika ab. Als technischer Leiter von Peregrine Diamonds hat er 1989 die ersten Kimberlite im Pilbara-Kraton in Westaustralien gefunden. Als Leiter des Owners Team bei Archangel Diamond Corporation war er größtenteils für die Entdeckung des erstklassigen Grib-Kimberlit in Nordrussland im Februar 1996 verantwortlich. 1998 gründete Roy Spencer Ilmari Exploration Oy und sorgte für die grundlegende Finanzierung, um nach Gold, Basismetallen und Diamanten auf dem Karelian Kraton in Finnland zu explorieren. 2000 ging Ilmari an die Börse und entdeckte 2003 den Lentiira Kimberlite Cluster in Zentral-Finnland.

Als CEO des Diamanten-Explorers European Diamonds (mit Sitz in London) leitete Spencer 2006 das Team, das den Liqhobong Kimberlit (Lesotho) nicht nur im vorgesehenen zeitlichen Rahmen, sondern noch unterhalb des angesetzten Budgets in die kommerzielle Produktion führte. Mitte 2007 verließ Spencer European Diamonds, ein Unternehmen, das zu einem erfolgreichen Diamanten-Produzenten aufgestiegen ist, nachdem £23 Mio. während 6 Jahren finanziert wurden. Seitdem ist er weiterhin für verschiedene Junior- und Senior-Bergbauunternehmen in der Edelsteinexploration und Lagerstättenbewertung in Afrika, Finnland und Westrussland tätig.

Spencer sagte dazu Folgendes: Nachdem ich während meiner ganzen Laufbahn sehr viel im Karelian-Kraton gearbeitet habe, freue ich mich jetzt besonders, dass wir mit unserem Explorationsprogramm auf dem sehr weit fortgeschrittenen Timantti-Projekt beginnen können, wo bereits Bodenuntersuchungen stattgefunden haben, auf die Bohrungen folgen.

Über Arctic Star: Das Unternehmen hält 100 % des vor kurzem erworbenen Diamantprojekts Timantti in der Nähe der Stadt Kuusamo in Finnland; dies umfasst eine Explorationsgenehmigung für 243 ha und eine Exploration- für 95.700 ha. Das Projekt befindet sich etwa 450 km nordwestlich der produzierenden Diamantenmine Grib in Russland. Arctic beginnt derzeit mit der Exploration im Projekt Timantti in Finnland, wo zwei diamanthaltige Kimberlite die vermutlich ersten Funde in einem großen Kimberlit-Gebiet darstellen. Das Unternehmen kontrolliert ferner Diamanten-Konzessionsgebiete in Nunavut (Stein), den Nordwest-Territorien (Diagras und Redemption) und ein Projekt für seltene Metalle in British Columbia (Cap). Arctic Star verfügt über ein sehr erfahrenes Diamanten-Explorationsteam, das bereits für zahlreiche Diamanten-Entdeckungen von Weltrang verantwortlich war.

